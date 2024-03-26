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Çarşamba Belediyesi hangi partide? Çarşamba Belediye başkanı kimdir? Çarşamba Belediye başkan adayları

Çarşamba Belediyesi hangi partide? Çarşamba Belediye Başkanı kimdir? Çarşamba Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Samsun Çarşamba Belediyesini hangi parti kazandı ve Samsun Çarşamba Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Samsun Çarşamba yerel seçim sonuçları..

Çarşamba Belediyesi hangi partide? Çarşamba Belediye başkanı kimdir? Çarşamba Belediye başkan adayları - 1

ÇARŞAMBA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Samsun'un Çarşamba Belediyesini 61.824 alınan oy ve %74.41 oy oranı ile AK Parti adayı Halit Doğan  kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • AK Parti%74.41
  • CHP%14.88
  • BBP%5.80
  • Saadet Partisi%2.41
  • BTP%1.33
  • DSP%0.61
  • Diğer%0.56

TÜRKİYE HABERLERİ

Çarşamba Belediyesi hangi partide? Çarşamba Belediye başkanı kimdir? Çarşamba Belediye başkan adayları - 2

ÇARŞAMBA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Çarşamba Belediyesi Başkanı Halit Doğan Kimdir?

1978 yılında Çarşamba Yenikışla Mahallesinde doğdu. İlköğretimini Çarşamba ilçesi Denizler Köyü ilkokulunda, orta-lise öğrenimini Çarşamba İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1996 yılında kazandığı Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2000 yılında mezun oldu.

2002 yılından 31 Mart 2019 yerel seçimlerine kadar Çarşamba ilçesinde serbest avukatlık yapmaya devam etti.

Çarşamba İmam-Hatip Lisesi Mezunları Derneği'nde ve Çarşambaspor'da yöneticilik yaptı.

31 Mayıs 2014 tarihinde AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı olarak atandı. 5. ve 6. olağan kongrelerde yeniden başkan seçildi.

Çarşamba Belediyesi hangi partide? Çarşamba Belediye başkanı kimdir? Çarşamba Belediye başkan adayları - 3

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ENDER GÜR
  • İLHAN YÜRÜKCÜ
  • HÜSEYİN DÜNDAR
  • HÜSEYİN KÖZ
  • ALİ AK
  • NECATTİN ARPACI
  • HELİZ KOLANÇ ŞERİFOĞLU
  • MEHMET ÇOLAK
  • ESRA YILMAZ
  • BEKİR USLUCAN
  • SERHAT AYDIN
  • MUSA DEMİREL
  • YÜKSEL YİĞİT
  • ZEKAİ SAPANCI
Çarşamba Belediyesi hangi partide? Çarşamba Belediye başkanı kimdir? Çarşamba Belediye başkan adayları - 4

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