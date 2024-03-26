Çarşamba Belediyesi hangi partide? Çarşamba Belediye başkanı kimdir? Çarşamba Belediye başkan adayları

ÇARŞAMBA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Çarşamba Belediyesi Başkanı Halit Doğan Kimdir?





1978 yılında Çarşamba Yenikışla Mahallesinde doğdu. İlköğretimini Çarşamba ilçesi Denizler Köyü ilkokulunda, orta-lise öğrenimini Çarşamba İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1996 yılında kazandığı Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2000 yılında mezun oldu.



2002 yılından 31 Mart 2019 yerel seçimlerine kadar Çarşamba ilçesinde serbest avukatlık yapmaya devam etti.



Çarşamba İmam-Hatip Lisesi Mezunları Derneği'nde ve Çarşambaspor'da yöneticilik yaptı.



31 Mayıs 2014 tarihinde AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı olarak atandı. 5. ve 6. olağan kongrelerde yeniden başkan seçildi.