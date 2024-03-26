Çarşamba Belediyesi hangi partide? Çarşamba Belediye başkanı kimdir? Çarşamba Belediye başkan adayları
Çarşamba Belediyesi hangi partide? Çarşamba Belediye Başkanı kimdir? Çarşamba Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Samsun Çarşamba Belediyesini hangi parti kazandı ve Samsun Çarşamba Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Samsun Çarşamba yerel seçim sonuçları..
ÇARŞAMBA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Samsun'un Çarşamba Belediyesini 61.824 alınan oy ve %74.41 oy oranı ile AK Parti adayı Halit Doğan kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%74.41
- CHP%14.88
- BBP%5.80
- Saadet Partisi%2.41
- BTP%1.33
- DSP%0.61
- Diğer%0.56