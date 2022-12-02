'Castorone' isimli boru döşeme gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Çanakkale Boğazı’ndan geçen Bahama Adaları bayraklı 373 metre uzunluğunda 'Castorone' isimli boru döşeme gemisi, Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmek üzere Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

'Castorone' isimli boru döşeme gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti - 1

Zonguldak’ın Filyos Limanı’ndan Yunanistan’ın Rodos Adası’na seyir halinde olan Bahama Adaları bayraklı 373 metre uzunluğundaki 'Castorone' isimli gemi, saat 16.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

'Castorone' isimli boru döşeme gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti - 2

Kilitbahir köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen dev gemi Yunanistan’ın Rodos Adası’na gitmek üzere Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

'Castorone' isimli boru döşeme gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti - 3

Çanakkale Boğazı, gemi geçişi nedeniyle Ege’den Marmara’ya transit gemi geçişlerine kapatıldı.

'Castorone' isimli boru döşeme gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti - 4

Derin sularda boru serim işlemi yapan gemiye boğazdan geçişi sırasında, Nene Hatun Acil Durum Müdahale gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘Kurtarma-3’, ‘Kurtarma-13’, ‘Kurtarma-15’, ‘KIYEM-1’ ve ‘KIYI EMNİYETİ-9’ isimli hızlı tahlisiye (can kurtarma) botları eşlik etti.

'Castorone' isimli boru döşeme gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti - 5
'Castorone' isimli boru döşeme gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti - 6
'Castorone' isimli boru döşeme gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti - 7

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