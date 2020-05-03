Çatıda mahsur kalan ördek uçtuğu altıncı evin çatısında kurtarıldı

Anadolu Ajansı 03.05.2020 - 03:31
Olay yerine kısa sürede gelen ekiplerin mahsur kaldığı çatıdan kurtarmaya çalıştıkları ördek panikleyerek önce telefon kablolarına, ardından da bitişikteki evin çatısına uçtu.
Ellerindeki ekipmanlarla kurtarma çalışmasını sürdüren ekipler, ördeği konduğu altıncı evin çatısından uçarken elleriyle yakalamayı başardı.
Yaban ördeği, herhangi bir yarasının olup olmadığının tespit edilmesi için ekiplerce Kütahya Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.
Ördeğin daha sonra doğal yaşam alanına salınacağı bildirildi.