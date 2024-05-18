Çatılarda kovaladılar! Helikopter destekli operasyona bin 500 polis katıldı

Evinin camından atlayarak kaçmaya çalışan şüpheliyi helikopter takip etti polisler yakaladı. Evlerde yapılan aramalarda ise 450 bin 431 adet yeşil reçeteye tabi hap, 87 litre sıvı metamfetamin, 55 kilo 313 gram metamfetamin, 34,56 gram kokain, 75 gram bonzai, 7 gram esrar, 10 adet tabanca, 66 adet fişek, 19 adet hassas terazi, 251 bin TL para ve bir miktar döviz ele geçirildi.