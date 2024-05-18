Çatılarda kovaladılar! Helikopter destekli operasyona bin 500 polis katıldı
Bursa'da zehir tacirlerine helikopter ve dron destekli operasyonda büyük darbe vuruldu. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyona toplamda 1500 polis katıldı. Operasyonda gözaltna alınan 50 şüpheliden 30'u tutuklandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa merkezli İstanbul, Konya, Van, Kocaeli, Nevşehir, Muğla, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Balıkesir, Tekirdağ ve Muş'ta şafak vakti eş zamanlı zehir tacirlerine büyük ve kapsamlı operasyon düzenledi.