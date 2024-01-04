Çay ocağında siyaseti, küfür etmeyi ve uykuyu yasakladı

"UYUYOR ZANNETTİK, KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ"

Uyuduğunu zannettikleri bir müşterisinin kalp krizi geçirerek öldüğünü söyleyen Taş, bir daha benzer bir durum yaşamak istemediği için listeye uyumayı da ekledi. Taş, ”Uyumak derseniz daha önce yaşamış olduğum bir olaydan dolayı bunu yazdık. Bir müşterimizi uyuyor zannettik aslında uyumuyormuş kalp krizi geçirip vefat etmiş. Bundan dolayı böyle bir önlem almak zorunda kaldım.'' dedi.

İyi bir şey yaptığını ifade eden Taş, müşterilerinin de durumdan çok memnun olduğunu kaydetti. Taş, “Kanımca iyi bir şey yaptım, otoriter olmak gerekiyor. Ben bu otoriteyi burada sağladığımı düşünüyorum. Hem müşteri bazında olsun hem satış konusunda şimdiye kadar bir şikayet almadım. İnsanlarda memnun çünkü oturduğu zaman ilk gördüğü o yazı ve uyarı kendisini ona göre uyarlayıp edebini, terbiyesini ona göre takınıyor. Buradan çıktıktan sonra ne isterse yapabilir ama burada olmaz çünkü dediğim gibi umuma açık bir yer.” ifadelerini kullandı.

Çay ocağına gelen müşteriler de bu kurallardan memnun olduklarını söyledi.