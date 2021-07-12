Çayır değil nehir

Suriye'den geçerek Hatay'da Akdeniz'e dökülen Asi Nehri, istilacı bir tür olan su sümbülleriyle kaplandı. Yeşile bürünen nehir, çayır görünümü aldı. Lübnan'da doğan ve Suriye'den geçerek Hatay'da Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin bazı kısımları su sümbülleriyle kaplandı. Geçtiğimiz yıl nehrin büyük bölümünü kaplayan su sümbülleri, bu yıl da etkili oldu. Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'nden geçen bölümde nehirin suyu, su sümbülleri nedeniyle görünmez hale geldi. İstilacı bir tür olan su sümbülleri nehirdeki canlı yaşamını da tehdit ediyor.