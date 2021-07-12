Çayır değil nehir

Suriye'den geçerek Hatay'da Akdeniz'e dökülen Asi Nehri, istilacı bir tür olan su sümbülleriyle kaplandı. Yeşile bürünen nehir, çayır görünümü aldı.

İHA 12.07.2021 - 14:36

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Lübnan'da doğan ve Suriye'den geçerek Hatay'da Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin bazı kısımları su sümbülleriyle kaplandı.
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Geçtiğimiz yıl nehrin büyük bölümünü kaplayan su sümbülleri, bu yıl da etkili oldu.
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Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'nden geçen bölümde nehirin suyu, su sümbülleri nedeniyle görünmez hale geldi.
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İstilacı bir tür olan su sümbülleri nehirdeki canlı yaşamını da tehdit ediyor.
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