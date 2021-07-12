Çayır değil nehir

Lübnan'da doğan ve Suriye'den geçerek Hatay'da Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin bazı kısımları su sümbülleriyle kaplandı.

Geçtiğimiz yıl nehrin büyük bölümünü kaplayan su sümbülleri, bu yıl da etkili oldu.

İstilacı bir tür olan su sümbülleri nehirdeki canlı yaşamını da tehdit ediyor.