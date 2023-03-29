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ÇAYKUR işçi alımının ayrıntıları açıklandı: ÇAYKUR işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bünyesindeki fabrikalarda çalıştırılmak üzere mevsimlik işçi alınacak. 1365 kişinin istihdam edileceği mevsimlik işçi alımına dair ayrıntılar yayınlanan ilan ardından belli oldu. Peki, ÇAYKUR işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

ÇAYKUR işçi alımının ayrıntıları açıklandı: ÇAYKUR işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 1

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İkizdere ve Çamlıhemşin çay fabrikalarının bu yıl üretime başlayacağı belirtildi.

Bunlarla fabrika sayılarının 49'a yükseldiği ifade edilen açıklamada, Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki 49 çay fabrikasında istihdam edilmek üzere 1041 beden işçisi, 166 meslek lisesi ve dengi okul mezunu, 85 çay eksperi, 52 engelli geçici işçi, 21 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere toplam 1365 mevsimlik işçi alınacağı aktarıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

ÇAYKUR işçi alımının ayrıntıları açıklandı: ÇAYKUR işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 2

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvurular için ikametgah şartı arandığı, işe başlayan mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunduğu belirtilen açıklamada, tüm illere ait noter kurasının 14 Nisan Cuma günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği ifade edildi.

İŞÇİ ALIMI İLANININ AYRINTILARI

ÇAYKUR işçi alımının ayrıntıları açıklandı: ÇAYKUR işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 3

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

İşe girmek isteyen işçi adayları 29.03.23-03.04.2023 tarihleri arası 5 günde İŞKUR il ve ilçe müdürlükleri aracılığıyla veya www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden müracaat edebilecekler.

ÇAYKUR işçi alımının ayrıntıları açıklandı: ÇAYKUR işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 4

İşçi adayları ikamet ettikleri il için bildiren işyerlerinden sadece biri için başvuru yapacaklar.

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