Cemre ne zaman toprağa düşecek? İşte 3. cemrenin düşüş tarihi
Cemre düşmesi hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarı çıkaramadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor. "Ateş", "kor", "köz" gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor. Peki, cemre toprağa ne zaman düşer?
Havaların ısınmasını temsil eden cemre, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına işaret ediyor. Halk kültüründe "baharın habercisi" kabul edilen cemrelerden ilki 19-20 Şubat'ta havaya, ikincisi de geçen günlerde suya düştü. İşte, 3. cemrenin düşüş tarihi...