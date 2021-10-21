Cennet hurması hasadı başladı: 600 tondan fazla rekolte bekleniyor

“Trabzon hurması” olarak da adlandırılan meyvenin ilde bu yıl toplu olarak ekili 370 dekar alanda hasadının yapılacağını belirten Vali Masatlı, “Önümüzdeki günlerde yüzde 75 devlet destekli olmak üzere 240 dekarlık alan için talep eden üreticilerimize cennet hurması fidanı dağıtacağız” dedi.