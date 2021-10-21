Cennet hurması hasadı başladı: 600 tondan fazla rekolte bekleniyor

Amasya'da son yıllarda daha çok üretilen cennet hurmasının bu yılki hasadına başlandı. 600 tondan fazla rekolte bekleniyor. Beldede düzenlenen hasat programına katılan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, vitamin deposu bu meyve için bir kurutma tesisinin de yakında hizmete gireceğini açıkladı. Dalında kilosu 4 lira olan hurma, kurutulunca 40 liraya satılıyor.

Haberler - İHA 21.10.2021 - 12:55

Cennet hurması hasadı başladı: 600 tondan fazla rekolte bekleniyor - 1

Amasya’da son yıllarda üretimi artan cennet hurmasının bu yılki hasadına başlandı.

Cennet hurması hasadı başladı: 600 tondan fazla rekolte bekleniyor - 2
Bu yıl 600 tondan fazla rekolte bekleniyor.
Cennet hurması hasadı başladı: 600 tondan fazla rekolte bekleniyor - 3
Ziyaret beldesinde düzenlenen hasat programına katılan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, dalında kilosu 4 TL’yi bulan fiyatı kurutulduğunda ise 40 TL’ye varan vitamin deposu meyve için bir kurutma tesisinin yakında hizmete gireceğini açıkladı.
Cennet hurması hasadı başladı: 600 tondan fazla rekolte bekleniyor - 4

“Trabzon hurması” olarak da adlandırılan meyvenin ilde bu yıl toplu olarak ekili 370 dekar alanda hasadının yapılacağını belirten Vali Masatlı, “Önümüzdeki günlerde yüzde 75 devlet destekli olmak üzere 240 dekarlık alan için talep eden üreticilerimize cennet hurması fidanı dağıtacağız” dedi.
Cennet hurması hasadı başladı: 600 tondan fazla rekolte bekleniyor - 5

Yaş ve kuru satışı arasında yaklaşık 10 kat fiyat farkı bulunan bu lezzetli meyveden sağlanan gelir artışına katkı sağlanması için kurutma tesisi yapımlarına destek olmaya devam edeceklerine değinen Masatlı, “Raf ömrü özelliğinden dolayı çok kısadır. Kurutma yöntemi, ürünün raf ömrünü uzatmak ve daha yüksek fiyatla satılmasını sağlamak için gereklidir" dedi.

Cennet hurması hasadı başladı: 600 tondan fazla rekolte bekleniyor - 6
Profesyonel bir kurutma tesisini de yakın zamanda Çiğdemlik Köyünde hizmete açacaklarını belirten Masatlı, "3 kurutma tesisimiz proje aşamasındadır” diye konuştu.
Cennet hurması hasadı başladı: 600 tondan fazla rekolte bekleniyor - 7
İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin de bu yıl 603 ton rekolte beklendiğini ifade etti.
Cennet hurması hasadı başladı: 600 tondan fazla rekolte bekleniyor - 8

Programda Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Kürkçü, AK Parti İl Başkanı M. Akif Kesmekaya ve MHP İl Sekreteri Recep Gökçe de yer aldı.

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