Cennet hurması hasadı başladı: 600 tondan fazla rekolte bekleniyor

Haberler - İHA 21.10.2021 - 12:55
Amasya’da son yıllarda üretimi artan cennet hurmasının bu yılki hasadına başlandı.
Yaş ve kuru satışı arasında yaklaşık 10 kat fiyat farkı bulunan bu lezzetli meyveden sağlanan gelir artışına katkı sağlanması için kurutma tesisi yapımlarına destek olmaya devam edeceklerine değinen Masatlı, “Raf ömrü özelliğinden dolayı çok kısadır. Kurutma yöntemi, ürünün raf ömrünü uzatmak ve daha yüksek fiyatla satılmasını sağlamak için gereklidir" dedi.
Programda Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Kürkçü, AK Parti İl Başkanı M. Akif Kesmekaya ve MHP İl Sekreteri Recep Gökçe de yer aldı.