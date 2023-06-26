Turizm merkezleri doldu taştı!

İzmir'in Çeşme ilçesi, bayram tatiliyle doldu. Özellikle Ilıca Plajı, yoğun ilgi görüyor. Otellerdeki doluluk oranının, çarşamba gününden itibaren yüzde 100'ü bulması bekleniyor. Bodrum, Fethiye, Marmaris gibi önemli turizm merkezlerine ev sahipliği yapan Muğla'ya da 3 günde yaklaşık 113 bin araç giriş yaptı.

Turizm merkezleri doldu taştı! - 1

İzmir'in turizm cenneti Çeşme, bayram tatiliyle doldu taştı. İlçe, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli turistin gözdesi. Bölgenin en ünlü plajı Ilıca, yoğun ilgi görüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Turizm merkezleri doldu taştı! - 2

Çeşme ve Alaçatı'da otellerin doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Bu oranın çarşamba gününden itibaren yüzde 100'ü bulması bekleniyor.

Turizm merkezleri doldu taştı! - 3

Bayramın başlamasıyla sezonun da hız kazandığını söyleyen turizmciler, bu yıldan umutlu.

Turizm merkezleri doldu taştı! - 4

Yerli turistin yanısıra Arap Yarımadası, Azerbaycan, İran ve orta Avrupa'dan da çok sayıda turist, tatil için Çeşme'yi tercih ediyor.

Turizm merkezleri doldu taştı! - 5

Bodrum, Fethiye, Marmaris gibi önemli turizm merkezlerine ev sahipliği yapan Muğla da tatilcileri ağırlıyor.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 23-25 Haziran tarihleri arasında kente 112 bin 869 araç giriş yaptı.

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Hava ve deniz yoluyla gelen turist sayısı da 82 bin 769’a ulaştı.

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