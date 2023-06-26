Turizm merkezleri doldu taştı!
İzmir'in Çeşme ilçesi, bayram tatiliyle doldu. Özellikle Ilıca Plajı, yoğun ilgi görüyor. Otellerdeki doluluk oranının, çarşamba gününden itibaren yüzde 100'ü bulması bekleniyor. Bodrum, Fethiye, Marmaris gibi önemli turizm merkezlerine ev sahipliği yapan Muğla'ya da 3 günde yaklaşık 113 bin araç giriş yaptı.
İzmir'in turizm cenneti Çeşme, bayram tatiliyle doldu taştı. İlçe, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli turistin gözdesi. Bölgenin en ünlü plajı Ilıca, yoğun ilgi görüyor.