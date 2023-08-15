Çeşme'de "Havlunu al da gel" protestoları | Ünlü beachlerin giriş ücreti ortalama 600 TL'yi buldu
İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de halk plajlarının yanı sıra beach club'lar da yoğunlukla tercih ediliyor. Çevre ve yaşam alanları koruma platformu temsilcilerinin, "Havlunu al da gel" çağrısı yapıp sahillerin özel işletmelere devredilmesini protesto ettiği Çeşme'de, beach club'ların giriş ücretleri 300 TL'den başlıyor.
Yaz sezonunun gözde turizm merkezlerinden Çeşme, bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerini ağırlıyor.