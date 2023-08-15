Çeşme'de "Havlunu al da gel" protestoları | Ünlü beachlerin giriş ücreti ortalama 600 TL'yi buldu

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de halk plajlarının yanı sıra beach club'lar da yoğunlukla tercih ediliyor. Çevre ve yaşam alanları koruma platformu temsilcilerinin, "Havlunu al da gel" çağrısı yapıp sahillerin özel işletmelere devredilmesini protesto ettiği Çeşme'de, beach club'ların giriş ücretleri 300 TL'den başlıyor.

Çeşme'de "Havlunu al da gel" protestoları | Ünlü beachlerin giriş ücreti ortalama 600 TL'yi buldu - 1

Yaz sezonunun gözde turizm merkezlerinden Çeşme, bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerini ağırlıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çeşme'de "Havlunu al da gel" protestoları | Ünlü beachlerin giriş ücreti ortalama 600 TL'yi buldu - 2

Sağlık Bakanlığı'nın yüzme suyu takip sistemi verilerine göre; Çeşme'de toplam 12 halk plajı bulunuyor.

Çeşme'de "Havlunu al da gel" protestoları | Ünlü beachlerin giriş ücreti ortalama 600 TL'yi buldu - 3

Çeşme'de tatil yapmak isteyenler, Piyade Koyu, Altınkum Halk Plajı, Pırlanta Halk Plajı, Sepetçik Koyu, Tekke Plajı, Ali Bostan Halk Plajı, Dalyan Kocakarı Plajı, Ayayorgi Plajı, Boyalık Halk Plajı, Ilıca Halk Plajı, Paşalimanı Halk Plajı ve Burcu Sitesi Önü Halk Plajı'na ücretsiz olarak giriş yapabiliyor.

Çeşme'de "Havlunu al da gel" protestoları | Ünlü beachlerin giriş ücreti ortalama 600 TL'yi buldu - 4

Tatilciler, Çeşme'de giderek popülerliğini arttıran ücretli beachleri de tercih ediyor.

Çeşme'de "Havlunu al da gel" protestoları | Ünlü beachlerin giriş ücreti ortalama 600 TL'yi buldu - 5

Çevre ve yaşam alanları koruma platformu temsilcilerinin, "Havlunu al da gel" çağrısı yapıp sahillerin özel işletmelere devredilmesini protesto ettiği Çeşme'de, beach club'ların giriş ücretleri 300 TL'den başlıyor.

Çeşme'de "Havlunu al da gel" protestoları | Ünlü beachlerin giriş ücreti ortalama 600 TL'yi buldu - 6

İlçenin ünlü beachlerinden birinde giriş ücreti bir içecek dahil kişi başı 600 TL iken başka bir işletmede ise giriş ücreti 650 TL iken, iskele fiyatı ise 3 bin 150 TL'ye çıkıyor.

Çeşme'de "Havlunu al da gel" protestoları | Ünlü beachlerin giriş ücreti ortalama 600 TL'yi buldu - 7
DAHA FAZLA GÖSTER