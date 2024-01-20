Çeşme'de sömestr yoğunluğu: Oteller yüzde 65 doldu

Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için 2 haftalık ara tatil dün başladı.

İzmir'de yarıyıl tatili dolayısıyla 784 bin 242 öğrenci karnesini aldı. Eğitim ve öğretim döneminin ilk yarısının tamamlanmasının ardından başlayan tatil heyecanı, İzmir'in Çeşme ilçesindeki otellerde de hareketliliğe neden oldu.