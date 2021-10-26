Çevre dostu mega yat "Savannah" Bodrum'da

Marshall Adaları bayraklı, 83,5 metre uzunluğundaki mega yat "Savannah", Bodrum açıklarına demir attı. Hibrit sisteme sahip "Savannah" çevre dostu olarak biliniyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.10.2021 - 01:43 | Son Güncelleme : 26.10.2021 - 01:44

Çevre dostu mega yat "Savannah" Bodrum'da - 1
Yurt dışından gelen hibrit sisteme sahip çevre dostu olarak bilinen mega yat "Savannah", Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarına demir attı.
Çevre dostu mega yat "Savannah" Bodrum'da - 2

Marshall Adaları bayraklı, 83,5 metre uzunluğundaki motor yat, büyüklüğünün yanı sıra görünümüyle de dikkati çekti.

Çevre dostu mega yat "Savannah" Bodrum'da - 3

Farklı özelliklere sahip 6 kabinde 12 misafirin konaklayabildiği, hibrit güç ünitesi bulunan ödüllü yatta, spa, spor salonu, havuz, jakuzi, su sporları imkanının yanı sıra özellikle dalgalı sularda hareket etkisini azaltan dengeleyiciler yer alıyor.

Çevre dostu mega yat "Savannah" Bodrum'da - 4

Hollanda'da Feadship Tersanesi'nde 2015'te üretilen yatta, su altı salonu sayesinde deniz altı izlenebiliyor.

Çevre dostu mega yat "Savannah" Bodrum'da - 5
Çevre dostu mega yat "Savannah" Bodrum'da - 6
Çevre dostu mega yat "Savannah" Bodrum'da - 7

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