Cezaevinden çıktığı gün cinayet işledi

Açıkgöz, karakoldaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından “Kasten adam öldürme” suçundan tutuklandı.

Açıkgöz’ün 2 ay önce kayınvalidesinin oturduğu evi kundaklayarak, yangın çıkardığı ve bu nedenle cezaevine girdiği öğrenildi.

Açıkgöz’ün tahliye olduğu gün beldeye geldiği ve olayın yaşandığı bildirildi.