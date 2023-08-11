Cezaevinden çıktığı gün cinayet işledi

Bartın’da bir kahvehanede çıkan kavgayı ayırmak için araya giren Emre Yalçın, bıçaklanarak öldürüldü. Yalçın’ı öldüren Harun Açıkgöz’ün aynı gün cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi. Açıkgöz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevinden çıktığı gün cinayet işledi - 1

Bartın’ın Kozcağız beldesinde Harun Açıkgöz ile H.A. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Harun Açıkgöz, araya girerek kavgayı ayırmak isteyen Emre Yalçın’ı bıçakladı. Yalçın, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olayda kullandığı bıçakla birlikte Açıkgöz’ü yakalayarak gözaltına aldı.

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Cezaevinden çıktığı gün cinayet işledi - 2

Açıkgöz, karakoldaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından “Kasten adam öldürme” suçundan tutuklandı.

Açıkgöz’ün 2 ay önce kayınvalidesinin oturduğu evi kundaklayarak, yangın çıkardığı ve bu nedenle cezaevine girdiği öğrenildi.

Açıkgöz’ün tahliye olduğu gün beldeye geldiği ve olayın yaşandığı bildirildi.

Cezaevinden çıktığı gün cinayet işledi - 3

Emre Yalçın ise dün gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cezaevinden çıktığı gün cinayet işledi - 4
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