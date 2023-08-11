Cezaevinden çıktığı gün cinayet işledi
Bartın’da bir kahvehanede çıkan kavgayı ayırmak için araya giren Emre Yalçın, bıçaklanarak öldürüldü. Yalçın’ı öldüren Harun Açıkgöz’ün aynı gün cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi. Açıkgöz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bartın’ın Kozcağız beldesinde Harun Açıkgöz ile H.A. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Harun Açıkgöz, araya girerek kavgayı ayırmak isteyen Emre Yalçın’ı bıçakladı. Yalçın, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, olayda kullandığı bıçakla birlikte Açıkgöz’ü yakalayarak gözaltına aldı.