CHP kurultayı ne zaman yapılacak? Gözler CHP genel başkan seçiminde (38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı)

YENİ TÜZÜK DE OYLANACAK

CHP'de daha demokratik, işlevsel ve günün şartlarına uygun tüzük hazırlıkları da sürüyor. Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre başkanlığında yürütülen tüzük çalışmalarında yaklaşık 1 milyon 300 bin üyeye öneri çağrısı yapıldı.



Türkiye'deki siyasi partilerin yanı sıra 16 ülkeden sosyal demokrat partilerin tüzüklerini de mercek altına alan CHP Tüzük Komisyonu, üyelerden gelen 10 binden fazla talebi değerlendiriyor.



PM'nin üye sayısının artırılması, milletvekilliği için ön seçim şartı, MYK üyelerinin PM tarafından seçimi, milletvekilliği için dönem kuralı, aktif üyelik gibi yeniliklerin konuşulduğu yeni tüzük de delegenin onayına sunulacak.



CHP 38. Olağan Kurultayı'nda seçilecek organların ataması da yeni tüzüğe göre yapılacak.