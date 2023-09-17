CHP kurultayı ne zaman yapılacak? Gözler CHP genel başkan seçiminde (38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı)
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayının ne zaman yapılacağı, genel başkan seçimi tarihini merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP genel başkanlığı için aday olduğunu duyurmuştu. 38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı için geri sayım başladı. Peki, CHP kurultayı ne zaman yapılacak?
38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı için tarih araştırmaları başladı. CHP genel başkanlık seçimi için Kemal Kılıçdaroğlu hariç 2 isim adaylığını açıkladı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve parti üyesi Örsan Kunter Öymen aday olduğunu duyurdu. Peki, CHP kurultayı ne zaman yapılacak?