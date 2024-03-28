imsakiye

CHP’de miting saati tartışması: Adaylıktan çekilip AK Parti’ye katıldı

Bitlis’te miting saati polemiği istifayla sonuçlandı. CHP’nin Bitlis Belediye Başkan adayı Selim Soyugüzel, bugün yapılması gereken miting saatinin partisinin il başkanlığı tarafından para karşılığı satıldığını iddia etti. Adaylıktan ve partisinden istifa eden Soyugüzel, AK Parti’ye katıldı. CHP Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ise iddiaları reddetti. Güzelkaya, “Parayla pulla işim olmaz. Yasada belirtildiği üzere miting alanlarının siyasi parti veya bağımsız adaylar arasında değiştirilebilir ibaresi yer almaktadır.” dedi.

CHP’de miting saati tartışması: Adaylıktan çekilip AK Parti’ye katıldı - 1

Bitlis’te CHP’nin belediye başkan adayı Selim Soyugüzel, dün düzenlediği basın toplantısında bugün yapılması planlanan miting saatlerindeki değişiklik konusunda partisinin il başkanı Metin Güzelkaya’yı suçladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

CHP’de miting saati tartışması: Adaylıktan çekilip AK Parti’ye katıldı - 2

“Kapalı kapılar ardında kirli oyunlar oynanarak, il başkanı tarafından benim miting saatim DEM Parti’ye satılmıştır. Bunu kabul etmiyorum. Davacı olacağım.” diyen Soyugüzel, partisinden istifa edip, adaylık yarışından da çekildiğini açıklayıp AK Parti’ye katıldı.

CHP’de miting saati tartışması: Adaylıktan çekilip AK Parti’ye katıldı - 3

AKRABALARIYLA AK PARTİ’YE GEÇTİ

Yaklaşık 300 kişiden oluşan akrabalarıyla AK Parti’ye geçen Soyugüzel’i parti binasında AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, milletvekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay ve AK Parti önceki dönem milletvekili Vahit Kiler karşıladı.

CHP’de miting saati tartışması: Adaylıktan çekilip AK Parti’ye katıldı - 4

“CUMHURBAŞKANIMIZIN EMRİNDE OLACAĞIZ”

AK Parti İl Başkanı Köstekçi tarafından parti rozeti takılan Soyugüzel, belediye başkan adaylığı ve partisinden istifa ettiğini söyledi. “Bu memleket hepimizindir. Akrabamız olan AK Parti Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay başkanımızı destekleyeceğiz.” diye konuşan Soyugüzel, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olacağız. Bitlis AK Parti teşkilatı ile beraber omuz omuza verip, pazar günü yapılacak olan seçimi hep beraber kazanacağız. Her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olacağız. Güçlüyüz kararlıyız, birlikte başaracağız. İstikrarlı bir şekilde çalışacağız. Yolumuz bahtımız açık olsun.”
CHP’de miting saati tartışması: Adaylıktan çekilip AK Parti’ye katıldı - 5

CHP İL BAŞKANI İDDİALARI REDDETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ise hakkındaki iddialarla ilgili basın açıklaması yaptı.

Parti binasında partililerle birlikte açıklama yapan Güzelkaya, dün yaşanan olaylardan dolayı açıklama yapma gereği duyduğunu belirterek şunları söyledi:

"2820 sayılı siyasi parti yasasında belirtildiği üzere miting alanlarının siyasi parti veya bağımsız adaylar arasında değiştirilebilir ibaresi yer almaktadır. Yasaya ve kanunlara aykırı bir durum söz konusu olmamakla beraber Selim Soyugüzel bir amaç uğruna partimize gelip aday olmuştur. O amacına da ulaşmıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi Bitlis İl Başkanlığı olarak hem ilimiz hem de Ankara Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle partimizin belediye başkan adayına seçim çalışmaları için gerekli araç ve gereç temin edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi Bitlis İl Başkanı olarak 40 yıllık siyasi hayatımda hakkımda herhangi bir şaibe yoktur. Beni tanıyanlar bilir benim parayla pulla işim olmaz."
CHP’de miting saati tartışması: Adaylıktan çekilip AK Parti’ye katıldı - 6

“Selim Soyugüzel her fırsatta genel merkezden ne zaman para gelecek, bana ne zaman ödeme yapacaksın. Bizler de kendisine genel merkezden gelen para ancak ilçe teşkilatlarına gelir, size ayrı bir ödenek gelmez. Tüm hesaplarını para üzerinde kurgulamış ve talan için partimize gelip aday olmuştur. Normalde kendisi Demokrat Parti Bitlis İl Başkanıydı ve kendi partisinde rahatlıkla aday olabilirdi.

Sadece bize gelmesinin sebepleri partimizi karalayıp kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda hareket etmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mali çıkarları olmadığı için hem partimizi karalamış hem de asılsız iddialarda bulunmuştur. Kendisinin 27.03.2024 tarihinde AK Parti ile görüşüp kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda, AK Parti Bitlis Belediye Başkanı lehine desteğini belirtip, partimizin belediye başkanlığı adaylığından çekilmiştir.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, üzerimize atılan hiçbir suçlama ve iftiraları kabul etmiyor, hukuk önünde hesabını soracağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”
DAHA FAZLA GÖSTER