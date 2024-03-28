CHP’de miting saati tartışması: Adaylıktan çekilip AK Parti’ye katıldı

“CUMHURBAŞKANIMIZIN EMRİNDE OLACAĞIZ”

AK Parti İl Başkanı Köstekçi tarafından parti rozeti takılan Soyugüzel, belediye başkan adaylığı ve partisinden istifa ettiğini söyledi. “Bu memleket hepimizindir. Akrabamız olan AK Parti Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay başkanımızı destekleyeceğiz.” diye konuşan Soyugüzel, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olacağız. Bitlis AK Parti teşkilatı ile beraber omuz omuza verip, pazar günü yapılacak olan seçimi hep beraber kazanacağız. Her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olacağız. Güçlüyüz kararlıyız, birlikte başaracağız. İstikrarlı bir şekilde çalışacağız. Yolumuz bahtımız açık olsun.”