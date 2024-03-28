CHP’de miting saati tartışması: Adaylıktan çekilip AK Parti’ye katıldı
Bitlis’te miting saati polemiği istifayla sonuçlandı. CHP’nin Bitlis Belediye Başkan adayı Selim Soyugüzel, bugün yapılması gereken miting saatinin partisinin il başkanlığı tarafından para karşılığı satıldığını iddia etti. Adaylıktan ve partisinden istifa eden Soyugüzel, AK Parti’ye katıldı. CHP Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ise iddiaları reddetti. Güzelkaya, “Parayla pulla işim olmaz. Yasada belirtildiği üzere miting alanlarının siyasi parti veya bağımsız adaylar arasında değiştirilebilir ibaresi yer almaktadır.” dedi.
Bitlis’te CHP’nin belediye başkan adayı Selim Soyugüzel, dün düzenlediği basın toplantısında bugün yapılması planlanan miting saatlerindeki değişiklik konusunda partisinin il başkanı Metin Güzelkaya’yı suçladı.