Çikolata sevdası: Emekli olduktan sonra girişimci oldu

Müşterilerden Reyhan Ergül de İzgin'in çikolatalarını, katkısız ve doğal olduğu için tercih ettiğini söyleyerek, "Kadın girişimcileri her zaman destekliyoruz. Çikolataları çok severek, beğenerek yedik. Çikolataların tamamen el yapımı olması, kullanılan malzemenin kaliteli olması bizim için çok önemli. Burası hem damak zevki olarak hem de içerik olarak beklentilerimizi karşılıyor” dedi.