Çikolata sevdası: Emekli olduktan sonra girişimci oldu

Haberler - Anadolu Ajansı 13.12.2021 - 13:20
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki emekli muhasebeci Berzechan Jale İzgin, çocukluğundan bu yana ilgi duyduğu çikolatayı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle açtığı imalathanesinde üretiyor.
Evli, 2 çocuk annesi ve 3 torun sahibi İzgin, emekliliğinin ardından çocukluktan bu yana çok sevdiği çikolatayı üretmek için çalışmaya başladı.
Aldığı eğitimlerin ardından iki yıl önce evinde katkısız çikolata yapımına başlayan İzgin, komşuları ve arkadaşlarının ürünlerini beğenmesi üzerine becerisini ticari olarak değerlendirmeye karar verdi.
KOSGEB girişimcilik kursuna katılan İzgin, 90 bin liralık hibe desteğiyle 2 ay önce imalathanesini açtı.
İki kişiye istihdam sağladığı iş yerinde ayakkabı, gözlük, çanta, buket çiçek gibi farklı figürlerle çikolatalar üreten İzgin, sosyal medya aracılığıyla hem Merzifon'dan hem de çevre illerden gelen talepleri yetiştirmeye çalışıyor.
30 farklı türde çikolata yapan İzgin, doğum, nişan, düğün, kız isteme merasimleri için özel çikolatalar ve müşterilerine yönelik ikramlıklar da hazırlıyor.
İzgin, çikolata aşkını imalata dönüştürmek için çeşitli kurslara katıldığını söyledi.
Eve misafirliğe gelen komşuları ve akrabalarına, yaptığı çikolatalardan ikram ettiğini ve çok beğenildiğini söyleyen İzgin, "Çikolatayı çocukluğumdan beri çok seviyorum. Bu aşkım sürekli devam etti, meraka dönüştü. Araştırmalar yaptım, İstanbul'da kursa gittim. Kurstan sonra evde denedim. Olumlu eleştiriler alınca evde üretim izni alıp, üretip, satmaya başladık. İş büyüyünce evde üretim yapmamız mümkün olmadı. İş yeri açmaya karar verdik" dedi.
KOSGEB aracılığıyla hobisini işi haline getirmenin mutluluğunu yaşadığını beliten İzgin, "Hayalim, emekli olduktan sonra hep bir şeyler yapmaktı. Esas branşımın çikolata olduğunun farkına vardım. Bu süreçte ailem hep yanımdaydı. Girişimcilik kurslarına katıldım. KOSGEB desteğini aldım. Bu bana büyük katkı sağladı" diye konuştu.
İş yeri açmak isteyenlere de hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye eden İzgin, "Kadınlar hayallerinin peşinden gitsinler. Arzu ettikleri şeyler varsa hiç bırakmadan, eğitimlerini alarak devam etsinler. Bir de çok araştırmalılar. Ben hala araştırıyorum, sürekli denemeler yapıyorum. Ben hayallerime ulaştım, onların da ulaşmalarını dilerim” şeklinde konuştu.
Müşterilerden Reyhan Ergül de İzgin'in çikolatalarını, katkısız ve doğal olduğu için tercih ettiğini söyleyerek, "Kadın girişimcileri her zaman destekliyoruz. Çikolataları çok severek, beğenerek yedik. Çikolataların tamamen el yapımı olması, kullanılan malzemenin kaliteli olması bizim için çok önemli. Burası hem damak zevki olarak hem de içerik olarak beklentilerimizi karşılıyor” dedi.