Çıldır Gölü kenarındaki kamışlardan saman üretiyorlar

DHA 24.09.2021 - 17:52
Önceden sulak arazide bu sene de kuraklık olması sebebiyle traktörlerin batmadığını ve onlarla samanları biçtiğini söyleyen Taşdemir, ''Güneydoğu'dan gelen kilogram fiyatı 1 TL olan samandan çok daha kaliteli bir saman. Bunları bu şekilde değerlendiriyoruz. Patosda saman haline getirip, hayvanlarımıza yedirmek için bu şekilde bir değerlendirme yaptık ve oldu” diye konuştu.
Bu üretimi ilk kez denediklerini ve daha önce böyle bir şeyi görmediklerini anlatan Taşdemir, 2021 yazındaki kuraklıkla suların çekilmesiyle traktörlerin batmadığını ve kaliteli saman üretildiğini belirtti.
Tüm ekipmanları çalıştıramayan yöre halkı, tüm araziyi biçtiğinde 500 ton saman çıkacağını belirtti. Havalar soğuyana kadar çalışmaları sürdüreceklerini söyleyen Taşdemir, kamışların hem maddi ham manevi olarak faydasının çok fazla olduğunu ekledi.