Çıldır Gölü kenarındaki kamışlardan saman üretiyorlar

Kars’ta kuraklık nedeniyle saman sıkıntısı çeken çiftçiler, Çıldır Gölü kıyısındaki sazlık alanda biten 3 metrelik kamışları traktörle biçerek patozla samana çevirdi.

DHA 24.09.2021 - 17:52

Çıldır Gölü kenarındaki kamışlardan saman üretiyorlar - 1
Son yılların en kurak yaz mevsimini yaşayan Kars'ta üreticiler, saman problemini, Çıldır Gölü kıyısındaki kamışları samana dönüştürmekle çözdü.
Çıldır Gölü kenarındaki kamışlardan saman üretiyorlar - 2
Arpaçay ilçesi Taşbaşı köyünde yaşayanlar, kış aylarında hayvanlarının yem ihtiyacını gidermek için Çıldır Gölü kıyısındaki 3-4 metre boyundaki kamışları traktörlere bağladıkları biçerle kesti. Römorkla taşınan kamışlar patozda öğütülerek samana dönüştürülüp depolara konuldu.
Çıldır Gölü kenarındaki kamışlardan saman üretiyorlar - 3
Kuraklık sebebiyle tarlalardan istedikleri verimi alamadıklarını, sürekli artan kaba yem fiyatı sebebiyle kamışı samana dönüştürdüklerini ve Kars’ta ilk kez bu üretimi yaptıklarını belirten besici Dural Taşdemir, “Biz buradaki kamışı nasıl değerlendirebiliriz diye düşündük. Traktörle biçilir mi biçilmez mi diye düşündük, sonra baktık biçiliyor. Çıldır Gölü'nün hemen kenarındaki kamışları değerlendirmek istedik'' dedi.
Çıldır Gölü kenarındaki kamışlardan saman üretiyorlar - 4

HAYVANLARA YEM OLACAK

Önceden sulak arazide bu sene de kuraklık olması sebebiyle traktörlerin batmadığını ve onlarla samanları biçtiğini söyleyen Taşdemir, ''Güneydoğu'dan gelen kilogram fiyatı 1 TL  olan samandan çok daha kaliteli bir saman. Bunları bu şekilde değerlendiriyoruz. Patosda saman haline getirip, hayvanlarımıza yedirmek için bu şekilde bir değerlendirme yaptık ve oldu” diye konuştu.

Çıldır Gölü kenarındaki kamışlardan saman üretiyorlar - 5

''HAVALAR SOĞUYANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ''

Bu üretimi ilk kez denediklerini ve daha önce böyle bir şeyi görmediklerini anlatan Taşdemir, 2021 yazındaki kuraklıkla suların çekilmesiyle traktörlerin batmadığını ve kaliteli saman üretildiğini belirtti.

Çıldır Gölü kenarındaki kamışlardan saman üretiyorlar - 6
Yaklaşık 200 dönümlük arazinin yüzde sekseninin ot, yeşillik ve yapraktan meydana geldiğini söyleyen Taşdemir, hayvanların buradan elde edilen samanları severek yediğini aktardı.
Çıldır Gölü kenarındaki kamışlardan saman üretiyorlar - 7

Tüm ekipmanları çalıştıramayan yöre halkı, tüm araziyi biçtiğinde 500 ton saman çıkacağını belirtti. Havalar soğuyana kadar çalışmaları sürdüreceklerini söyleyen Taşdemir, kamışların hem maddi ham manevi olarak faydasının çok fazla olduğunu ekledi.

Çıldır Gölü kenarındaki kamışlardan saman üretiyorlar - 8

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