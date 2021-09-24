Çıldır Gölü kenarındaki kamışlardan saman üretiyorlar

HAYVANLARA YEM OLACAK

Önceden sulak arazide bu sene de kuraklık olması sebebiyle traktörlerin batmadığını ve onlarla samanları biçtiğini söyleyen Taşdemir, ''Güneydoğu'dan gelen kilogram fiyatı 1 TL olan samandan çok daha kaliteli bir saman. Bunları bu şekilde değerlendiriyoruz. Patosda saman haline getirip, hayvanlarımıza yedirmek için bu şekilde bir değerlendirme yaptık ve oldu” diye konuştu.