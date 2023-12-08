Çıldır Gölü kısmen dondu

"BURADA ESKİMO USÜLÜ BALIK TUTANLARI FOTOĞRAFLAYABİLİRLER"

Çıldır Gölü'nde fotoğraf çeken fotoğraf sanatçısı Özgen Beşli ise “Çıldır Gölü tabii ki Kars için önemli bir turizm merkezlerinden birisi. Kışın burada güzel görüntüler elde ediliyor. Türkiye'nin muhtelif yerlerinden yerli ve yabancı turistler gelip, burayı ziyaret ediyor. Ben de fotoğraflamak için geldim. Çıldır Gölü tamamen buz tutmamış, kısmen buzlanmaya ve donmaya başlamış. Çıldır Gölü Arpaçay tarafında Taşbaşı köyünden donmaya başlıyor. Çünkü en sığ yeri burası. 12'nci ayın sonuna kadar tamamen buzlanmış olur ve kızaklar da üzerine çıkabilir. Türkiye'deki yerli ve yabancı turistleri ve fotoğrafçıları Çıldır Gölü'ne bekliyoruz. Burası bir cazibe merkezi, burada kızak binebilirler, kar motoruyla gezebilirler, Eskimo usulü balık tutanları fotoğraflayabilirler." diye konuştu.