Cilo buzullarındaki görünmez tehlike | “Her an kırılmalar yaşanabilir” uyarısı
Doğaseverlerin ve macera tutkunlarının adresi olan Hakkari’nin Cilo buzullarında her an kırılmalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, “Yüzeyi sağlam görünen buzulların altında büyük vadiler, göller, oluklar var.” diyerek bölgeye gidecek dağcılar ve meceracıları uyardı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, Hakkari'de 4 bin 135 rakımlı Uludoruk'un bulunduğu Cilo Dağlarında yer alan buzulların yüzeyindeki katmanın erimeye bağlı sürekli inceldiğini belirterek, "Birçok noktada her an kırılmalar yaşanabilir. Alanın tamamen etkinlik ve aktivitelere kapatılması gerekiyor." dedi.