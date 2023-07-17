Cilo buzullarındaki görünmez tehlike | “Her an kırılmalar yaşanabilir” uyarısı

“Erime olayı sadece yüzeyde yaşanmıyor. Buzullar sadece görünür kısmıyla alan kaybetmiyor. Buzulların içinde de aynı erime söz konusu. Erime, büyük olukların ve derin vadilerin oluşmasına neden oluyor. Biz bunu göremiyoruz. Yüzeydeki erimeyle birlikte buzul katmanları da giderek inceliyor. Böylece derin vadilerle karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek. Bu ne anlama geliyor? Özellikle doğaseverlerin, macera tutkunlarının, buzulları merak edip deneyimlemek isteyenlerin bu alanlarda özgürce hareket etmemesi gerekiyor.”