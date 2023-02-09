CİMER deprem hattı sorgulama ekranı: CİMER deprem hattı nedir, acil durum başvurusu nasıl yapılır?

CİMER deprem hattı sorgulama ekranı, Türkiye'nin Kahramanmaraş ilinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından araştırılıyor. Yaşanan depremler sonrasında, göçük altında kalan yakınlarını kurtarmak isteyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından erişime açılan 'CİMER deprem acil' başlığını nasıl kullanacaklarını araştırıyor. Peki, CİMER deprem hattı nedir, acil durum başvurusu nasıl yapılır?

CİMER deprem hattı sorgulama ekranı: CİMER deprem hattı nedir, acil durum başvurusu nasıl yapılır? - 1

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, devletin tüm kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Paylaşımda aynı zamanda, CİMER'de "Deprem acil" başlığının kullanıma hazır halde olduğu ifadeleri yer aldı. İhbarda bulunmak isteyen vatandaşlar ise 'CİMER deprem hattı nedir, acil durum başvurusu nasıl yapılır?' sorusuna yanıt arıyor. İşte ayrıntılar.

CİMER deprem hattı sorgulama ekranı: CİMER deprem hattı nedir, acil durum başvurusu nasıl yapılır? - 2

CİMER DEPREM HATTI NEDİR?

CİMER Deprem Hattı, deprem nedeniyle yakınlarına ulaşamayan vatandaşlar için oldukça önemli bir uygulama. Sevdiklerine ulaşamayan, onlardan haber alamayanlar bu uygulama üzerinden ihbarda bulunabilecekler.

CİMER deprem hattı sorgulama ekranı: CİMER deprem hattı nedir, acil durum başvurusu nasıl yapılır? - 3

CİMER DEPREM ACİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

'Deprem Acil' sistemini kullanmak için için telefonlara ücretsiz olarak indirilebilen CİMER mobil uygulaması ya da web üzerinden cimer.gov.tr yolunu izleyerek ulaşılabiliyor.

e-Devlet bilgileriyle de 'Deprem Acil' sistemine giriş yapılabiliyor. Vatandaşlar bu sayede yaşanan deprem ile ilgili acil başvurularında bulunabiliyor.

CİMER DEPREM ACİL BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER