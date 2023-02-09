CİMER deprem hattı sorgulama ekranı: CİMER deprem hattı nedir, acil durum başvurusu nasıl yapılır?

CİMER DEPREM ACİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

'Deprem Acil' sistemini kullanmak için için telefonlara ücretsiz olarak indirilebilen CİMER mobil uygulaması ya da web üzerinden cimer.gov.tr yolunu izleyerek ulaşılabiliyor.



e-Devlet bilgileriyle de 'Deprem Acil' sistemine giriş yapılabiliyor. Vatandaşlar bu sayede yaşanan deprem ile ilgili acil başvurularında bulunabiliyor.

CİMER DEPREM ACİL BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN