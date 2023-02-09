CİMER deprem hattı sorgulama ekranı: CİMER deprem hattı nedir, acil durum başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, devletin tüm kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Paylaşımda aynı zamanda, CİMER'de "Deprem acil" başlığının kullanıma hazır halde olduğu ifadeleri yer aldı. İhbarda bulunmak isteyen vatandaşlar ise 'CİMER deprem hattı nedir, acil durum başvurusu nasıl yapılır?' sorusuna yanıt arıyor. İşte ayrıntılar.
CİMER Deprem Hattı, deprem nedeniyle yakınlarına ulaşamayan vatandaşlar için oldukça önemli bir uygulama. Sevdiklerine ulaşamayan, onlardan haber alamayanlar bu uygulama üzerinden ihbarda bulunabilecekler.
'Deprem Acil' sistemini kullanmak için için telefonlara ücretsiz olarak indirilebilen CİMER mobil uygulaması ya da web üzerinden cimer.gov.tr yolunu izleyerek ulaşılabiliyor.
e-Devlet bilgileriyle de 'Deprem Acil' sistemine giriş yapılabiliyor. Vatandaşlar bu sayede yaşanan deprem ile ilgili acil başvurularında bulunabiliyor.