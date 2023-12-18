Çınarcık’taki deprem İstanbul’da bir evin balkonunda çökmeye neden oldu
Yalova’nın Çınarcık ilçesi açıklarında dün gece saatlerinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul’da da hissedildi. Sarsıntı, Güngören’de bir binanın balkonunda çökme yaşanmasına neden oldu. Balkonun tavanında yaşanan çökmenin ardından inceleme yapan belediye ekipleri bina sakinlerinden binayı boşaltmalarını istedi.
Yalova’nın Çınarcık ilçesi açıklarında dün gece 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi.Sarsıntı, İstanbul’un Güngören ilçesinde bir binanın balkonunun tavanında çökme yaşanmasına neden oldu.