Çınarcık’taki deprem İstanbul’da bir evin balkonunda çökmeye neden oldu

Yalova’nın Çınarcık ilçesi açıklarında dün gece 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Sarsıntı, İstanbul’un Güngören ilçesinde bir binanın balkonunun tavanında çökme yaşanmasına neden oldu.