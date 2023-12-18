Çınarcık’taki deprem İstanbul’da bir evin balkonunda çökmeye neden oldu

Yalova’nın Çınarcık ilçesi açıklarında dün gece saatlerinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul’da da hissedildi. Sarsıntı, Güngören’de bir binanın balkonunda çökme yaşanmasına neden oldu. Balkonun tavanında yaşanan çökmenin ardından inceleme yapan belediye ekipleri bina sakinlerinden binayı boşaltmalarını istedi.

Çınarcık’taki deprem İstanbul’da bir evin balkonunda çökmeye neden oldu - 1

Yalova’nın Çınarcık ilçesi açıklarında dün gece 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Sarsıntı, İstanbul’un Güngören ilçesinde bir binanın balkonunun tavanında çökme yaşanmasına neden oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çınarcık’taki deprem İstanbul’da bir evin balkonunda çökmeye neden oldu - 2

Büyük korku yaşayan daire sakinleri ve binadaki diğer vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Çınarcık’taki deprem İstanbul’da bir evin balkonunda çökmeye neden oldu - 3

Olay yerine gelen belediye ekipleri, yapılan inceleme sonucunda binanın riskli olduğunu belirledi.

Çınarcık’taki deprem İstanbul’da bir evin balkonunda çökmeye neden oldu - 4

Ekipler binada oturan vatandaşlardan, binayı tahliye etmelerini istedi.

Çınarcık’taki deprem İstanbul’da bir evin balkonunda çökmeye neden oldu - 5
Çınarcık’taki deprem İstanbul’da bir evin balkonunda çökmeye neden oldu - 6
DAHA FAZLA GÖSTER