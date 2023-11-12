Cinayet davasında metreli savunma | Müebbet hapisle yargılanıyordu, beraati istendi
Bursa’da bir gece kulübünün güvenlik görevlisi olan Emir Çelik’in öldürülmesine ilişkin davada müebbet hapsi istenen İ.Ç.’nin avukatının yaptığı savunma, davanın seyrini değiştirdi. Olay yerinde yaptığı canlandırmayla atış mesafesine dikkat çeken avukat, güvenlik kamerası görüntülerine dayandırarak metre ile yaptığı ölçümde, İ.Ç. ile maktul arasında 30 santimetre olduğunu belirtti. Adli Tıp raporunda da maktulün olay anında üzerinde olan kıyafette barut izi ve atış artığı bulunmadığı ve uzak atış mesafesinden öldürüldüğü tespit edilince savcı, müebbetle yargılanan İ.Ç.’nin beraatini istedi.
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışan Emir Çelik’in öldürülmesine ilişkin davanın seyri değişti.
Çelik’in öldürülmesine ilişkin, 4’ü tutuklu 12 sanığın yargılandığı davanın 5’inci duruşması görüldü.