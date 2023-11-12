Cinayet davasında metreli savunma | Müebbet hapisle yargılanıyordu, beraati istendi

Bursa’da bir gece kulübünün güvenlik görevlisi olan Emir Çelik’in öldürülmesine ilişkin davada müebbet hapsi istenen İ.Ç.’nin avukatının yaptığı savunma, davanın seyrini değiştirdi. Olay yerinde yaptığı canlandırmayla atış mesafesine dikkat çeken avukat, güvenlik kamerası görüntülerine dayandırarak metre ile yaptığı ölçümde, İ.Ç. ile maktul arasında 30 santimetre olduğunu belirtti. Adli Tıp raporunda da maktulün olay anında üzerinde olan kıyafette barut izi ve atış artığı bulunmadığı ve uzak atış mesafesinden öldürüldüğü tespit edilince savcı, müebbetle yargılanan İ.Ç.’nin beraatini istedi.

Cinayet davasında metreli savunma | Müebbet hapisle yargılanıyordu, beraati istendi - 1

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışan Emir Çelik’in öldürülmesine ilişkin davanın seyri değişti.

Çelik’in öldürülmesine ilişkin, 4’ü tutuklu 12 sanığın yargılandığı davanın 5’inci duruşması görüldü.

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Cinayet davasında metreli savunma | Müebbet hapisle yargılanıyordu, beraati istendi - 2

Olay yerinde 2 aracın bulunması ve Emir Çelik’in hangi araçtan açılan ateşle öldüğünün tespiti için, cinayet anına ilişkin 2 farklı güvenlik kamerasını birleştiren tutuksuz sanık İ.Ç.’nin avukatı Sedat Gülen, olay yerinde yaptığı canlandırmayı mahkemeye sundu.

Ateş açıldığı anda Emir Çelik’in, kuzeni İ.Ç.’nin içinde olduğu minibüse binmeye çalıştığını belirten Gülen, yaptığı canlandırmada aradaki mesafeyi metre ile ölçtü.

Cinayet davasında metreli savunma | Müebbet hapisle yargılanıyordu, beraati istendi - 3

Emir Çelik ile İ.Ç. arasındaki mesafenin 30 santim olduğuna dikkat çeken Gülen, şunları söyledi:

“İ.Ç.’yi ön yolcu koltuğuna oturttuk ve o minibüs tarzı aracın içerisine, Emir gibi binmeye çalışan birisini geçirdik. İ.Ç.’nin silahı ile ateş etme pozisyonunu mahkemede canlandırdık ve aradaki mesafenin 20-30 santim olduğunu mahkemeye ispatladık. Polisin ve dosyayı hazırlayan savcının iddiası, Emir Çelik’in, İ.Ç.’nin silahından çıkan kurşunla öldüğü yönündeydi. Eğer ki İ.Ç., Emir’i öldürmüşse, Emir’in yakın atış mesafesinden ölmüş olması gerekir. Böyle iddia edildiği için, Emir’in üzerinde barut izlerinin, atış artığının kalmış olması gerekirdi. Mahkemeye biz dedik ki; ‘Siz bunu Adli Tıp’a yollayın, eğer ki Emir’in üzerindeki tişörtte atış artığı varsa İ.Ç. öldürmüştür, atış artığı yoksa diğerleri öldürmüştür.”
Cinayet davasında metreli savunma | Müebbet hapisle yargılanıyordu, beraati istendi - 4

Avukatın atış mesafesinin hesaplanması yönündeki talebi üzerine, Çelik’in öldüğü anda üzerinde olan kıyafetleri kriminal incelemeye gönderildi.

Yapılan incelemede Emir Çelik’in kıyafetinde atış artığı bulunmadığı ve uzak atış mesafesi ile öldürüldüğü tespit edildi.

Cinayet davasında metreli savunma | Müebbet hapisle yargılanıyordu, beraati istendi - 5

Bu rapor üzernie savcı esas hakkındaki mütalaasını değiştirdi. Savcı, müebbet hapis cezası istediği İ.Ç.’nin beraatini talep etti.

Savcının esas hakkındaki mütalaası üzerine, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
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