Cinayet davasında metreli savunma | Müebbet hapisle yargılanıyordu, beraati istendi

Emir Çelik ile İ.Ç. arasındaki mesafenin 30 santim olduğuna dikkat çeken Gülen, şunları söyledi:

“İ.Ç.’yi ön yolcu koltuğuna oturttuk ve o minibüs tarzı aracın içerisine, Emir gibi binmeye çalışan birisini geçirdik. İ.Ç.’nin silahı ile ateş etme pozisyonunu mahkemede canlandırdık ve aradaki mesafenin 20-30 santim olduğunu mahkemeye ispatladık. Polisin ve dosyayı hazırlayan savcının iddiası, Emir Çelik’in, İ.Ç.’nin silahından çıkan kurşunla öldüğü yönündeydi. Eğer ki İ.Ç., Emir’i öldürmüşse, Emir’in yakın atış mesafesinden ölmüş olması gerekir. Böyle iddia edildiği için, Emir’in üzerinde barut izlerinin, atış artığının kalmış olması gerekirdi. Mahkemeye biz dedik ki; ‘Siz bunu Adli Tıp’a yollayın, eğer ki Emir’in üzerindeki tişörtte atış artığı varsa İ.Ç. öldürmüştür, atış artığı yoksa diğerleri öldürmüştür.”