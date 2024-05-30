Cinayetin sırrı 18 yıl sonra çözüldü: Arkadaşını öldürüp tanınmaz hale getirdi

Eskişehir’de 2006 yılında hakkında kayıp ihbarı yapılan Erhan Kübra’nın aynı tarihlerde Kütahya’da öldürüldüğü ve cesedin tanınmaz halde olduğu için kimliğinin tespit edilemediğini belirlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 yıl önce işlenen cinayeti aydınlattı. Erhan Kübra’yı öldüren yakın arkadaşı A.K. ile kendisine yardım ettiği belirlenen şüpheli, adliyeye sevk edildi. A.K. tutuklandı, diğer şüphelinin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Cinayetin sırrı 18 yıl sonra çözüldü: Arkadaşını öldürüp tanınmaz hale getirdi - 1

Eskişehir’de yaşayan Erhan Kübra, 2006 yılından aniden kayboldu. Erhan Kübra’ya ulaşamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. 2006 yılında yapılan aramalar sonuçsuz kaldı ve Erhan Kübra, kayıp olarak aranan şahıslar listesine eklendi.

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Cinayetin sırrı 18 yıl sonra çözüldü: Arkadaşını öldürüp tanınmaz hale getirdi - 2

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından, Eskişehir’de kayıp olarak aranan şahısların bulunması ve faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı. Kayıtlarda kayıp olarak aranan Erhan Kübra’nın bulunması amacıyla Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip oluşturuldu.

Cinayetin sırrı 18 yıl sonra çözüldü: Arkadaşını öldürüp tanınmaz hale getirdi - 3

Ekip, ilk olarak Erhan Kübra’nın hayatta olup olmadığını tespit etmek amacıyla Eskişehir ve çevresindeki illerde 2006 yılındaki faili meçhul olayları inceleme altına aldı.

Cinayetin sırrı 18 yıl sonra çözüldü: Arkadaşını öldürüp tanınmaz hale getirdi - 4

Yapılan çalışma sonucunda Erhan Kübra’nın öldüğü tarihlerde, Kütahya’nın kent merkezine yakın bir köyde tanınmaz halde bir erkek cesedi bulunduğu ve kimlik tespitinin gerçekleştirilemediği tespit edildi.

Cinayetin sırrı 18 yıl sonra çözüldü: Arkadaşını öldürüp tanınmaz hale getirdi - 5

DNA EŞLEŞMESİ CİNAYETİ AYDINLATTI

Başının ezildiği, göğüs kısmından kesici bir aletle defalarca kez yaralandığı, cesedin kısmen yakıldığı ve ellerinin de kravatla bağlandığı anlaşıldı belirlenen erkek cesedinin Erhan Kübra’ya ait olabileceğini değerlendiren özel ekip, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Cesedin bulunduğu alandaki izler ve DNA örnekleri, Erhan Kübra’nın yakın arkadaşı ve iş ortağı olan A.K.’nin DNA’sı ile karşılaştırıldı. DNA’ların eşleşmesi sonucunda A.K. ve cinayeti işlemesine yardım ettiği belirlenen Y.Ş., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Kütahya’da gözaltına alındı.

Cinayetin sırrı 18 yıl sonra çözüldü: Arkadaşını öldürüp tanınmaz hale getirdi - 6

Kütahya’da gözaltına alınan ve Eskişehir’e getirilen A.K. ile Y.Ş., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ndeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden A.K., gazetecilerin “Bunca yıl vicdan azabı çekmedin mi” sorusuna, “Ben bir şey yapmadım, niye vicdan azabı çekeyim” diyerek cevap verdi.

Cinayetin sırrı 18 yıl sonra çözüldü: Arkadaşını öldürüp tanınmaz hale getirdi - 7

Erhan Küpra'nın katil zanlısı olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen A.K.  (51) ile ona yardım ettiği iddia edilen Y.Ş. (61), sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, A.K.'nin tutuklanmasına, diğer şüphelinin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Orman kesim işçisi olan ve dolandırıcılık suçundan 8 ayrı sabıkası olduğu öğrenilen A.K., cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

Özel ekibin yaptığı çalışmalar neticesinde, A.K.’nin Erhan Kübra’yı göğüs bölgesinden defalarca bıçakladığı, başının ezilerek tanınmaz hale getirdiği, vücudunu kısmen yaktığı ve ellerini kravatla bağladığı ardından da kendi köyüne gömdüğü belirlendi. Cesedin tam olarak gömülememesinden dolayı 2006 yılı içinde olaydan kısa süre sonra bulunduğu ve kimlik tespitinin gerçekleştirilemediği tespit edildi.
(AFÇ-ÖZ-Y)

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