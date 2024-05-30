Cinayetin sırrı 18 yıl sonra çözüldü: Arkadaşını öldürüp tanınmaz hale getirdi

Erhan Küpra'nın katil zanlısı olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen A.K. (51) ile ona yardım ettiği iddia edilen Y.Ş. (61), sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, A.K.'nin tutuklanmasına, diğer şüphelinin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Orman kesim işçisi olan ve dolandırıcılık suçundan 8 ayrı sabıkası olduğu öğrenilen A.K., cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.



Özel ekibin yaptığı çalışmalar neticesinde, A.K.’nin Erhan Kübra’yı göğüs bölgesinden defalarca bıçakladığı, başının ezilerek tanınmaz hale getirdiği, vücudunu kısmen yaktığı ve ellerini kravatla bağladığı ardından da kendi köyüne gömdüğü belirlendi. Cesedin tam olarak gömülememesinden dolayı 2006 yılı içinde olaydan kısa süre sonra bulunduğu ve kimlik tespitinin gerçekleştirilemediği tespit edildi.

(AFÇ-ÖZ-Y)