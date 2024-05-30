Cinayetin sırrı 18 yıl sonra çözüldü: Arkadaşını öldürüp tanınmaz hale getirdi
Eskişehir’de 2006 yılında hakkında kayıp ihbarı yapılan Erhan Kübra’nın aynı tarihlerde Kütahya’da öldürüldüğü ve cesedin tanınmaz halde olduğu için kimliğinin tespit edilemediğini belirlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 yıl önce işlenen cinayeti aydınlattı. Erhan Kübra’yı öldüren yakın arkadaşı A.K. ile kendisine yardım ettiği belirlenen şüpheli, adliyeye sevk edildi. A.K. tutuklandı, diğer şüphelinin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
Eskişehir’de yaşayan Erhan Kübra, 2006 yılından aniden kayboldu. Erhan Kübra’ya ulaşamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. 2006 yılında yapılan aramalar sonuçsuz kaldı ve Erhan Kübra, kayıp olarak aranan şahıslar listesine eklendi.