Cinayetten sonra skandal paylaşım: "Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım"
Batman'da birlikte yaşadığı Esra Yılmaz2ı öldürdükten sonra katilin "Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ramazan Baykara, tutuklandı.
Batman'da bir kadın daha cinayete kurban gitti.
Yenişehir Mahallesi'ndeki Süleyman Nazif Parkı'nın karşısında Ramazan Baykara, birlikte yaşadığı Esra Yılmaz ile yanındaki Rüknettin Özdemir'e tabancayla ateş etti.
Yılmaz ve Özdemir olya yerinde hayatını kaybederken Baykara da kaçtı.