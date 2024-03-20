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Cinayetten sonra skandal paylaşım: "Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım"

Batman'da birlikte yaşadığı Esra Yılmaz2ı öldürdükten sonra katilin "Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ramazan Baykara, tutuklandı.

Cinayetten sonra skandal paylaşım: "Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım" - 1

Batman'da bir kadın daha cinayete kurban gitti.

Yenişehir Mahallesi'ndeki Süleyman Nazif Parkı'nın karşısında Ramazan Baykara, birlikte yaşadığı Esra Yılmaz ile yanındaki Rüknettin Özdemir'e tabancayla ateş etti.

Yılmaz ve Özdemir olya yerinde hayatını kaybederken Baykara da kaçtı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cinayetten sonra skandal paylaşım: "Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım" - 2

Olaydan sonra yakalanıp gözaltına alınan Baykara'nın Esra Yılmaz'ın, Rüknettin Özdemir ile mesajlaşmalarını görüp tartıştıklarını, daha sonra kadının telefonundan Özdemir'e buluşmak için mesaj attığını ve olay yerindeki tartışmada silahlı saldırıda bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Baykara, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Cinayetten sonra skandal paylaşım: "Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım" - 3

SKANDAL PAYLAŞIM

Ramazan Baykara'nın cinayetlerden sonra gittiği lokantada çektiği fotoğrafını, "Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım" notuyla paylaştığı ortaya çıktı.

Cinayetten sonra skandal paylaşım: "Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım" - 4

"KIZINI ÖLDÜRDÜM, TESLİM OLACAĞIM"

Kızına Ramazan Baykara'nın şiddet uyguladığını söyleyen Çiğdem Yılmaz, "O gece kızımla konuşmak için gelip, torunumu ve en küçük kızımı da alıp çıktılar. 'Onları kafeye götüreceğim' dedi. Torunumu ve küçük kızımı kaldığı eve bırakıp, Esra'yı öldürmeye götürmüş. Daha sonra beni aradı, 'Ben kızını öldürdüm. Onun yanındaki bir kişiyi daha öldürdüm, yiyip, içip, teslim olacağım' dedi. Kızım namussuzluk yapmadı. Kızıma şiddet uygulayıp, içip, kumar oynuyormuş. Öğrendik ki 4-5 milyon lira borç yapmış. Kızım şiddet görmüş, komşuma anlatmış; 'Beni öldürecek, borçları için beni satmak istiyor' demiş. Ben de kızımı yanıma aldım, konuştum. Kızım her şeyi bana anlattı. 'Her şeyi babama da anlatacağım' dedi. Bana, 'Anne babama söyle, ben namussuzluk yapmadım' dedi. Bu işin peşini bırakmayacağımi" dedi.

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