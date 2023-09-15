Cinsel istismar iddiasına mahalleliden linç girişimi

Samsun’un İlkadım ilçesinde çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi, mahalleli tarafından dövüldü. Evine kaçıp, linç girişiminden kurtulan kişi, polis tarafından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan olayın mağduru çocuğun ifadesine başvurulurken, linç edilmek istenen kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi.

Cinsel istismar iddiasına mahalleliden linç girişimi - 1

Samsun’da bir kişi cinsel istismar suçlamasıyla linç edilmek istendi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küçük yaşta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen K.Y.’nin evinin yanında toplanan mahalle sakinleri, linç girişiminde bulundu. K.Y. evine kaçarak canını kurtardı.

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Cinsel istismar iddiasına mahalleliden linç girişimi - 2

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis vatandaşları yatıştırmak için büyük gayret gösterdi.

Polis tarafından kaçırılarak sivil polis aracına bindirilen K.Y., Gazi Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Cinsel istismar iddiasına mahalleliden linç girişimi - 3

Sağ kolunda çatlak oluşan, çeşitli yerlerinden yaralanan adam hastanede tedavi altına alındı.

Cinsel istismar iddiasına mahalleliden linç girişimi - 4

Öte yandan, mağdur çocuğun ifadesine başvurulduğu ve K.Y. hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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