Cinsel istismar iddiasına mahalleliden linç girişimi
Samsun’un İlkadım ilçesinde çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi, mahalleli tarafından dövüldü. Evine kaçıp, linç girişiminden kurtulan kişi, polis tarafından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan olayın mağduru çocuğun ifadesine başvurulurken, linç edilmek istenen kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi.
Samsun’da bir kişi cinsel istismar suçlamasıyla linç edilmek istendi.Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küçük yaşta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen K.Y.’nin evinin yanında toplanan mahalle sakinleri, linç girişiminde bulundu. K.Y. evine kaçarak canını kurtardı.