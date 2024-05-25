Cip koltuğunun altında hortum sistemi kurup kaçmaya çalıştılar

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'na yurt dışına çıkmak için gelen lüks cipin arka koltuklarının altına gizlenmiş ve nefes alabilmeleri için hortum sistemi kurulan Suriye uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü T.P. gözaltına alındı.

Cip koltuğunun altında hortum sistemi kurup kaçmaya çalıştılar - 1

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının engellenmesine yönelik koordineli çalışma yaptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cip koltuğunun altında hortum sistemi kurup kaçmaya çalıştılar - 2

Çalışma kapsamında yurt dışına çıkmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen lüks bir cip, aramaya alındı.

Cip koltuğunun altında hortum sistemi kurup kaçmaya çalıştılar - 3

Aramada cipin koltuklarının alt kısmına yapılan gizli bölmede Suriye uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı.

Cip koltuğunun altında hortum sistemi kurup kaçmaya çalıştılar - 4

Göçmenlerin gizlendikleri koltuk altında nefes alabilmeleri için hortum sistemi koyulduğu belirlendi.

Cip koltuğunun altında hortum sistemi kurup kaçmaya çalıştılar - 5

Göçmenler ile araç sürücüsü T.P., gözaltına alındı.

Cip koltuğunun altında hortum sistemi kurup kaçmaya çalıştılar - 6

Göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Cip koltuğunun altında hortum sistemi kurup kaçmaya çalıştılar - 7

Cip sürücüsü T.P. hakkında, 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatıldı.

Cip koltuğunun altında hortum sistemi kurup kaçmaya çalıştılar - 8
Cip koltuğunun altında hortum sistemi kurup kaçmaya çalıştılar - 9
Cip koltuğunun altında hortum sistemi kurup kaçmaya çalıştılar - 10
Cip koltuğunun altında hortum sistemi kurup kaçmaya çalıştılar - 11
Cip koltuğunun altında hortum sistemi kurup kaçmaya çalıştılar - 12
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