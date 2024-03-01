"Çirkinler" suç örgütü çökertildi! Operasyonda Ece Ronay detayı
İstanbul'da 3 farklı cinayete karışıp iş insanı Y.D.’yi de polis kıyafeti girerek kaçıran ‘Çirkinler’ şebekesine yönelik yapılan operasyona dair yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin sosyal medya fenomeni Ece Ronay’ın eski eşi Mehmet Bilir’e ait işyerini kurşunlayan kişiler olduğu öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu sabah düzenledikleri ‘Mahzen-2’ operasyonuyla ‘Çirkinler’ olarak bilinen suç örgütünü çökertti.