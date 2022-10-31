Cizre'de konser coşkusu

Güvenli bir bölge haline gelen Şırnak'ta ve ilçelerinde güzel işlerin devam edeceğini ifade eden Bilgin, "PKK terör örgütü başta olmak üzere onun uzantıları bu konserin başarılı olmaması için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Maalesef vatandaşlarımızı tehdit ettiler ama vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Buraya katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum." dedi.