Çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı

Bursa'da çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı o anlar kameraya yansıdı.

İHA 23.06.2020 - 16:21

Çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı - 1
Keles Düvenli köyünde hayvan otlatan çoban Muhammet Yılmaz, 3 tane ayı ile karşılaştı. Ayı saldırısından korkan çoban yanında bulunan çoban köpeklerinin devreye girmesiyle rahat bir nefes aldı. Köpeklerin kovaladığı 3 tane ayı çam ağacına çıkarak sığındı.
Çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı - 2
Köpeklerin uzun süre altında havlamasıyla korkuya kapılan ayılar korktuğu görüldü. Çoban Yılmaz, köpeklerinden korkan ayıların ağaca sığınmasını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı - 3
Hayvan otlatırken biranda ayılarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Muhammet Yılmaz, "Biranda 3 tane ayıyla göz göze geldim. Ayıları karşımda görünce korkmadım soğukkanlılığımı korudum. Köpeklerim devreye girerek ayıları kovaladı. Köpeklerden korkan 3 tane ayı çam ağacına çıktı" dedi.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER