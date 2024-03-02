Çocuğun velayetini alamayınca eski eşini ve kayınpederini av tüfeğiyle öldürdü

"ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI"

Mertcan Köse savunmasında eşini öldürmeye yönelik ateş etmediğini iddia etti.

Eşiyle boşandıklarını ve olay günü evrak imzalamak için adliyeye gittiklerini anlatan Mertcan Köse, "Eşim ile anlaşmazlıklarımız vardı ve benden ayrılmıştı. Ayrılık sürecinde 4 aylık çocuğumuzu da bana göstermiyordu. Dava açmıştı ve boşandık, mahkeme velayeti de anneye verdi. Hazmedemedim. Olay günü evrak imzalamak için adliyeye gittik. Bilge adliyede görünce bana küfretti. Kayınpederim de beni göğsümden itti. Bu duruma çok öfkelendim ve adliye çıkışında takip edip boş bir alanda önlerini keserek ateş açtım. Kayınpederim araçtan inerek bana engel olmaya çalıştı ve onu uzaklaştırmak için ateş açtım. Bilge'yi hedef alarak ona doğru ateş etmedim. Bilge'nin öldüğünü bile 2 gün sonra öğrendim" dedi.