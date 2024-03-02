Çocuğun velayetini alamayınca eski eşini ve kayınpederini av tüfeğiyle öldürdü
Gaziantep'te bir hafta önce boşandığı eski eşi Bilge Köse ve kayınpederi Ertuğrul Kaya'nın aracını adliye çıkışında takip edip otomobille önlerini keserek öldüren Mertcan Köse 2 kez müebbet hapis cezası istenddi. Köse, eski eşi ile anlaşmazlıklar yaşadığını öne sürerek "Ayrılık sürecinde 4 aylık çocuğumuzu da bana göstermiyordu. Mahkeme velayeti de anneye verdi. Hazmedemedim." dedi.
Gaziantep'te bir kadın daha cinayete kurban gitti.
4 aylık bir çocukları bulunan ve ayrı yaşayan Mertcan Köse ile eşi Bilge Köse, geçen yıl haziran ayının başında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı.