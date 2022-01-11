Çocukken gördüğü rüyanın etkisiyle 67 yıldır kırmızı giyiniyor

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Nafiye Caz, 67 yıldır kırmızı renk kıyafetler giyiyor. Yörede 'kırmızılı kadın' olarak bilinen Caz'ın kırmızı tercihinin nedeni ise çocukken gördüğü bir rüya.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.01.2022 - 09:35

Çocukken gördüğü rüyanın etkisiyle 67 yıldır kırmızı giyiniyor - 1

Güzgülü köyünde ikamet eden, 11 çocuğu, 23 torunu bulunan Nafiye Caz, 10 yaşındayken rüyasında gördüğü yaşlı ve sakallı kişinin ölene kadar kırmızı kıyafet giymesini söylediği için  67 yıldır kırmızı kıyafetler giyiyor.

Çocukken gördüğü rüyanın etkisiyle 67 yıldır kırmızı giyiniyor - 2

Gördüğü rüyadan çok etkilenen Caz, o günden bu yana tüm giysilerinde kırmızıyı tercih etti.

Çocukken gördüğü rüyanın etkisiyle 67 yıldır kırmızı giyiniyor - 3

Yaşamı kırmızıyla renklenen Caz, kazağından çorabına, eteğinden ayakkabısına kadar giysilerinde kırmızıdan vazgeçmiyor.

Çocukken gördüğü rüyanın etkisiyle 67 yıldır kırmızı giyiniyor - 4

Yörede ‘kırmızılı kadın’ olarak bilinen Caz, hayatının sonuna kadar kırmızı giyinmekte kararlı.

Çocukken gördüğü rüyanın etkisiyle 67 yıldır kırmızı giyiniyor - 5

“ÖLDÜĞÜMDE DE KEFENİM KIRMIZI OLSUN”

Kırmızı giysilerin hayatının vazgeçilmezi olduğunu belirten Caz, "Rüyamda sakallı dede bana 'Kırmızı kıyafetleri ölene kadar giy.' dedi. Ben de onun dediğini yaptım ve giydim. Kendimi bildim bileli kırmızı. Dedem de bana kırmızı kıyafetler getirirdi. Hastanede ameliyat olduğumda 'kırmızı önlük giydirin, ondan sonra ameliyat olurum' dedim.  Kırmızı hayatımın bir parçası. Öldüğümde kefenim de kırmızı olsun" dedi.

Çocukken gördüğü rüyanın etkisiyle 67 yıldır kırmızı giyiniyor - 6

“AVUSTURYA’DAKİ KIZIM, KIRMIZI KIYAFETLER GÖNDERİYOR”

Caz, kendisini kırmızılar içerisinde görenlerin şaşırdığını anlatarak, "Yedisu'da bir delikanlı bana baktı ve 'Dünyayı gezdim ama senin gibi kadın görmedim.' dedi. Telefonla fotoğrafımı çekti. Avusturya'daki kızım, kırmızı kıyafetler gönderiyor bana" dedi.

Çocukken gördüğü rüyanın etkisiyle 67 yıldır kırmızı giyiniyor - 7

Caz, düğününde de gelinlik giymediğini ve kırmızı kıyafet giydiğini belirtti

Çocukken gördüğü rüyanın etkisiyle 67 yıldır kırmızı giyiniyor - 8
Çocukken gördüğü rüyanın etkisiyle 67 yıldır kırmızı giyiniyor - 9
Çocukken gördüğü rüyanın etkisiyle 67 yıldır kırmızı giyiniyor - 10

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