Çocukken gördüğü rüyanın etkisiyle 67 yıldır kırmızı giyiniyor

“ÖLDÜĞÜMDE DE KEFENİM KIRMIZI OLSUN”

Kırmızı giysilerin hayatının vazgeçilmezi olduğunu belirten Caz, "Rüyamda sakallı dede bana 'Kırmızı kıyafetleri ölene kadar giy.' dedi. Ben de onun dediğini yaptım ve giydim. Kendimi bildim bileli kırmızı. Dedem de bana kırmızı kıyafetler getirirdi. Hastanede ameliyat olduğumda 'kırmızı önlük giydirin, ondan sonra ameliyat olurum' dedim. Kırmızı hayatımın bir parçası. Öldüğümde kefenim de kırmızı olsun" dedi.