Çocukken gördüğü rüyanın etkisiyle 67 yıldır kırmızı giyiniyor

Haberler - Anadolu Ajansı 11.01.2022 - 09:35
Bingöl Güzgülü köyünde ikamet eden, 11 çocuğu, 23 torunu bulunan Nafiye Caz, 10 yaşındayken rüyasında gördüğü yaşlı ve sakallı kişinin ölene kadar kırmızı kıyafet giymesini söylediği için 67 yıldır kırmızı kıyafetler giyiyor.
Gördüğü rüyadan çok etkilenen Caz, o günden bu yana tüm giysilerinde kırmızıyı tercih etti.
Yaşamı kırmızıyla renklenen Caz, kazağından çorabına, eteğinden ayakkabısına kadar giysilerinde kırmızıdan vazgeçmiyor.
Yörede ‘kırmızılı kadın’ olarak bilinen Caz, hayatının sonuna kadar kırmızı giyinmekte kararlı.
Kırmızı giysilerin hayatının vazgeçilmezi olduğunu belirten Caz, "Rüyamda sakallı dede bana 'Kırmızı kıyafetleri ölene kadar giy.' dedi. Ben de onun dediğini yaptım ve giydim. Kendimi bildim bileli kırmızı. Dedem de bana kırmızı kıyafetler getirirdi. Hastanede ameliyat olduğumda 'kırmızı önlük giydirin, ondan sonra ameliyat olurum' dedim. Kırmızı hayatımın bir parçası. Öldüğümde kefenim de kırmızı olsun" dedi.
Caz, kendisini kırmızılar içerisinde görenlerin şaşırdığını anlatarak, "Yedisu'da bir delikanlı bana baktı ve 'Dünyayı gezdim ama senin gibi kadın görmedim.' dedi. Telefonla fotoğrafımı çekti. Avusturya'daki kızım, kırmızı kıyafetler gönderiyor bana" dedi.
Caz, düğününde de gelinlik giymediğini ve kırmızı kıyafet giydiğini belirtti