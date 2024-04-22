Çocuklar TBMM’de | Özel oturumu Aysima yönetti: “Türk çocukları olarak tüm dünya çocukları için barış diliyoruz”

TBMM’nin, Milli Mücadele’yi vererek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran bir meclis olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bu özelliğiyle TBMM’nin, hem Milli Mücadele devam ederken ülkenin kurtuluşu için karargah görevi gördüğüne hem de milli iradenin tecelligahı olma özelliğini kazanan ve devlet kuran ender meclislerden biri olduğuna dikkati çekti.

Genel Kurul Salonu’nda ağırladıkları çocuklara işaret eden Numan Kurtulmuş, “‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ düsturu altında inşallah aranızdan çok sayıda evladımızın gelecekte bu Meclis çatısı altında ülkeyi yöneteceğini biliyoruz. Hepinize başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, başta Cumhuriyet’in kurucusu ve TBMM’nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Birinci Meclis’in tüm kahramanlarını saygıyla yad etti.