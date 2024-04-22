Çocuklar TBMM’de | Özel oturumu Aysima yönetti: “Türk çocukları olarak tüm dünya çocukları için barış diliyoruz”
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM’de çocuk özel oturumu düzenlendi. Oturumu 6’ncı sınıf öğrencisi Aysima Arslan yönetti. “Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar, onun aziz Meclisi'nin gök kubbemiz altında açılışına şahit olanlardır.” diyen Aysima, “Bugün, onların mirasına layık olmak ve gelecek nesillere daha güzel bir Türkiye bırakmak için çalışmak, her Türk evladının görevidir.” ifadelerini kullandı. Aysima, Türk çocukları olarak tüm dünya çocukları için barış istediklerini de söyledi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen TBMM çocuk özel oturumunu, 6. sınıf öğrencisi Aysima Arslan yönetti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu’nun açılışını, “Sevgili çocuklar, geleceğin değerli milletvekilleri, hepiniz Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne hoş geldiniz. Sizleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Genel Kurul Salonu’nda ağırlamak bizler için de çok büyük bir onur, çok büyük bir neşe. Neşenizle, gelecek umutlarınızla Meclisimize şeref verdiniz.” diyerek yaptı.Kurtulmuş’un oturumu açmasının ardından İstiklal Marşı okundu.