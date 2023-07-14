Çocukların kurusıkı tabancayla tehlikeli oyunu
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde çocukların kurusıkı tabanca ile tehlikeli oyunu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, bir çocuğun önce havaya ateş açtığı daha sonra ise başka bir çocuğun arkadaşının ayaklarına ateş ettiği görülüyor.
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde çocukların kurusıkı tabanca ile ateş açtığı görüntüler bir vatandaş tarafından kaydedildi.
İlçeye bağlı 50. Yıl Mahallesi’nde dün gece kaydedilen görüntülerde, boş bir araziye gelen beş çocuk görülüyor.