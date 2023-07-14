Çocukların kurusıkı tabancayla tehlikeli oyunu

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde çocukların kurusıkı tabanca ile ateş açtığı görüntüler bir vatandaş tarafından kaydedildi.

İlçeye bağlı 50. Yıl Mahallesi’nde dün gece kaydedilen görüntülerde, boş bir araziye gelen beş çocuk görülüyor.