Çocukların kurusıkı tabancayla tehlikeli oyunu

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde çocukların kurusıkı tabanca ile tehlikeli oyunu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, bir çocuğun önce havaya ateş açtığı daha sonra ise başka bir çocuğun arkadaşının ayaklarına ateş ettiği görülüyor.

Çocukların kurusıkı tabancayla tehlikeli oyunu - 1

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde çocukların kurusıkı tabanca ile ateş açtığı görüntüler bir vatandaş tarafından kaydedildi.

İlçeye bağlı 50. Yıl Mahallesi’nde dün gece kaydedilen görüntülerde, boş bir araziye gelen beş çocuk görülüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çocukların kurusıkı tabancayla tehlikeli oyunu - 2

Çocuklardan biri üzerindeki kurusıkı tabancayı çıkararak havaya bir el ateş etti.

Çocukların kurusıkı tabancayla tehlikeli oyunu - 3

Daha sonra bir başka çocuk arkadaşının elindeki tabancayı alarak, karşısında duran arkadaşının ayağına ateş etti.

Çocukların kurusıkı tabancayla tehlikeli oyunu - 4

Çocuk kendini korumak için geri adım atarak arkadaşından uzaklaştı.

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