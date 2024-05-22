Çocuklarının gözü önünde eşini katleden kocadan yalancı şahitlik için tehdit

TAHRİK İNDİRİMİ ALMAK İÇİN CEZAEVİNDEN TELEFONLA ARADI

Hüseyin Akbulut’un ilk duruşmadan sonra geçen mart ayında cezaevinden telefonla aradığı komşusunun oğlu E.Y.’yi yalancı şahitlik yapmak için tehdit ettiği öne sürüldü.

Cihanbeyli Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunan E.Y., ifadesinde “Beni ilk Hüseyin Akbulut’un kuzeni ve aynı zamanda eniştesi N.A. aradı. Hüseyin Akbulut’un ‘Ona söyle benim eşimle ilişkisi vardı. Ben eşimi onun yüzünden öldürdüm. Gitsin suçunu itiraf etsin’ dediğini söyledi. Ben böyle bir olaya karışmadım benim adımı çıkartmaya çalışıyorsunuz.” dediği öğrenildi.

Akbulut’un telefon görüşmesinde ise E.Y.’ye, “Senin iki kelimen beni 20 sene aşağıya indirecek. Sadece sen gel mahkemeye ifadeni ver kimse bilmeyecek bunu” dediği belirtildi.

E.Y.’nin ise “Ben ne seni, ne de karını tanırdım. Babamın evinin yanında 2 ay oturmuşsun. Ben ailemi sadece ziyarete geliyordum. Seni ve karını hiç görmedim. Bana iftira atıyorsun. Benim adımı lekelemeye çalışıyorsun. Ben böyle bir şey yapmadım, yapmam da” diye cevap verdiği kaydedildi.