Çocuklarının gözü önünde eşini katleden kocadan yalancı şahitlik için tehdit
Konya’da Zeliha Akbulut isimli kadın, eşi Hüseyin Akbulut tarafından çocuklarının gözü önünde öldürüldü. "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Akbulut’un cezaevinden telefonla aradığı komşusunun oğlu E.Y.’yi yalancı şahitlik yapması için tehdit ettiği öne sürüldü. Akbulut’un E.Y.’ye "Senin iki kelimen beni 20 sene aşağıya indirecek. Sadece sen gel mahkemeye ifadeni ver kimse bilmeyecek bunu." dediği tutanaklara yansıdı.
Cihanbeyli ilçesi İnsuyu Mahallesi'nde oturan kasap Hüseyin Akbulut, 8 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi olan Zeliha Akbulut'u, 31 Ağustos 2023'te bıçaklayıp tabanca ile öldürdü.
İfadesinde suçunu itiraf eden Hüseyin Akbulut, "Olay günü dedeme gitmek için yola çıktık. Yolda tartışıyorduk. Sapa bir yola girdim, bu sırada eşim yolu değiştirdiğimi fark etti. Önce bıçakladım, arabadan inip kaçmaya çalışınca da tabancayla başından vurdum. Daha sonra ana yola çıkarak arkadaşımı arayıp, yakıtımın bittiğini söyledim. Arkadaşım geldi, çocukları dedeme bıraktık. Sonrasında gidip teslim oldum. Uyuşturucu bağımlısıyım. Olay günü de uyuşturucunun etkisindeydim. Eşim 3 ay önce bu yüzden babasının evine döndü. Ben de gidip evlerinin önünde 15 gün arabanın içinde yattım. Böyle ikna edip eve dönmesini sağladım." dedi.