Çok sayıda ameliyat yapan sahte doktor yakalandı
Anadolu Ajansı
Bursa'da sahte doktorluk yapan bir kişi yakalandı. Sahte doktorun, çok sayıda estetik operasyon yaptığı öğrenildi.
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1Bursa'da kendisini doktor olarak tanıtıp çok sayıda kişiye açtığı klinikte estetik işlemde bulunduğu öne sürülen şüpheli yakalandı.
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2Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesinde bulunan bir klinikte, sadece doktorlar tarafından gerçekleştirilmesi gereken estetik operasyonların tıp eğitimi almamış kişi tarafından yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
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3Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.O. gözaltına alındı.
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4Klinikte yapılan aramalarda estetik operasyonlarda kullanılan çok sayıda ilaç, tıbbi malzeme ve cihaz, hasta kayıt formları ile hasta isimlerinin ve ücretlerinin yazılı olduğu notlar ele geçirildi.
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5M.O'nun tıp fakültesi mezunu olmadığı, internet ve sosyal medya üzerinden kendisini doktor olarak tanıttığı, estetik operasyon yaparken çekilmiş fotoğraflarını paylaştığı belirlendi.
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6Polis ekiplerinin çalışmaları sırasında kliniğe gelen ve durumu öğrenen vatandaşlar da M.O'dan şikayetçi oldu.
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7Zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.