Çöl sıcakları geri geliyor: İşte gün gün beklenen hava durumu
Orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'yi önümüzdeki günlerde yeni bir sıcak hava dalgası bekliyor. "Çöl sıcakları" Perşembe gününden başlayarak özellikle Türkiye'nin batısını etkisi altına alacak. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde bu hafta beklenen hava tahminleri...
Türkiye'nin batısı yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Peki termometreler kaç dereceleri gösterecek, bu sıcak dalgalarının etkisi ne olacak? NTV meteoroloji Editörü Dilek çalışkan anlattı.