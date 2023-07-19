Çöl sıcakları geri geliyor: İşte gün gün beklenen hava durumu

Orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'yi önümüzdeki günlerde yeni bir sıcak hava dalgası bekliyor. "Çöl sıcakları" Perşembe gününden başlayarak özellikle Türkiye'nin batısını etkisi altına alacak. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde bu hafta beklenen hava tahminleri...

Çöl sıcakları geri geliyor: İşte gün gün beklenen hava durumu - 1

Türkiye'nin batısı yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Peki termometreler kaç dereceleri gösterecek, bu sıcak dalgalarının etkisi ne olacak? NTV meteoroloji Editörü Dilek çalışkan anlattı.

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Çöl sıcakları geri geliyor: İşte gün gün beklenen hava durumu - 2

Perşembe gününden itibaren aşırı sıcakların etkili olacağını belirten Dilek Çalışkan, "Cuma, cumartesi ve pazar günleri aşırı sıcaklar etkili olacak, çöl sıcağının etkisi altında geçecek. Sonra pazartesi ve salı hava sıcaklıklarında biraz düşüş yaşanacak. Sonra ikinci bir sıcak hava dalgası daha gelecek. Hatta o en sıcağı olabilir. Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, İstanbul yani Batı bölgelerde etkili olacak. Akdeniz'de de aynı şekilde etkili olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Çöl sıcakları geri geliyor: İşte gün gün beklenen hava durumu - 3

Cuma günü İstanbul'un 38 dereceyi göreceğini söyleyen Çalışkan, "Rüzgarların zayıflaması ve sıcaklıkların artmasıyla İstanbul'da aşırı sıcaklar etkili olacak" dedi.

Çöl sıcakları geri geliyor: İşte gün gün beklenen hava durumu - 4

Çanakkale'nin 40, Aydın'ın 42, İzmir'in 39, Antalya'nın 41 ve Ankara'nın 35 dereceleri göreceğini söyleyen Çalışkan, "Gün içinde mümkün olmadıkça güneşten sakınmak gerekiyor" dedi.

Çöl sıcakları geri geliyor: İşte gün gün beklenen hava durumu - 5

METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 günde beklenen hava tahminini yayımladı.

Çöl sıcakları geri geliyor: İşte gün gün beklenen hava durumu - 6

19 TEMMUZ ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

Çöl sıcakları geri geliyor: İşte gün gün beklenen hava durumu - 7

20 TEMMUZ PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

Çöl sıcakları geri geliyor: İşte gün gün beklenen hava durumu - 8

21 TEMMUZ CUMA HAVA NASIL OLACAK?

Çöl sıcakları geri geliyor: İşte gün gün beklenen hava durumu - 9

22 TEMMUZ CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Çöl sıcakları geri geliyor: İşte gün gün beklenen hava durumu - 10

23 TEMMUZ PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

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