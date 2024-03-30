Çöl tozu uyarısı: 1 hafta etkili olacak!

Toros, tozların bilhassa bebekler, çocuklar, yaşlılar ve kalp veya akciğer rahatsızlığı olanlarda daha olumsuz etkisi olduğunu kaydederek, "Bu sebeple sağlımızı korumak için bulunduğumuz yerin hava kalitesini 'www.havaizleme.gov.tr' adresinden takip etmesinde fayda var. Kendi sağlık durumunuza göre dikkatli olalım. Örneğin bugünlerde dışarıya çıkıyorsanız koşmak yerine yürüyüş yapmak daha doğru olacaktır." ifadelerini kullandı.