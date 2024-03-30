Çöl tozu uyarısı: 1 hafta etkili olacak!
Türkiye Sahra Çölü'nden taşınan tozun etkisi altında. Çöl tozu kronik hastalıkları olanları olumsuz etkiliyor. Özellikle de kalp ve akciğer hastalıkları olanları. Uzmanlar, Türkiye'nin 1 hafta boyunca Afrika üzerinden gelen çöl tozunun etkisi altında kalacağını belirtiyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, çöl tozlarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Toros, çöl tozlarının rüzgarlar sebebiyle atmosferik sistemlerle binlerce kilometre uzaklara taşındığını söyledi.