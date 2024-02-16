Çöp ev skandalında yeni karar: Teyzenin tahliyesine itiraza ret

Antalya’da yaşayan anne Yasemin A. da hem kendisinin hem de avukatının karara itiraz ettiğini belirterek, oğlunun yeniden devlet korumasına alındığını söyledi.

Yasemin A., “Oğlumu tedbir amacıyla yeniden kuruma teslim etmem gerekti. Akılalmaz işkenceler söz konusu ve bu cani şu anda dışarıda. Sadece oğlum için değil, diğer masum insanlar için de tehlike oluşturuyor.” dedi.