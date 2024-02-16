Çöp ev skandalında yeni karar: Teyzenin tahliyesine itiraza ret

Bursa’da öne sürülen yeğeni Cem Muhammet A.’yı çöp evde kilitli tuttuğu iddiasıyla yargılanan teyze Kamuran Pınar A. hakkında verilen tahliye kararına itiraz reddedildi. Bursa 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararının yerinde olduğuna hükmedip, sanığın adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Çöp ev skandalında yeni karar: Teyzenin tahliyesine itiraza ret - 1

Bursa’da yeğenini çöp evde alıkoyduğu iddia edilen teyze Kamuran Pınar A.’nın tahliyesine itiraz, üst mahkeme tarafından reddedildi.

10 yaşındaki Cem Muhammet, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yaşıyordu. 25 Temmuz’da boşaltılmak istenen çöp evde yarı baygın halde bulundu. Onu çöp yığınları arasında aylarca kilitli tuttuğu iddia edilen teyzesi çocuğa eziyet suçundan tutuklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çöp ev skandalında yeni karar: Teyzenin tahliyesine itiraza ret - 2

TEYZE TAHLİYE EDİLDİ

Teyze Kamuran Pınar A’nın yargılandığı davada geçen günlerde yeni bir gelişme yaşandı.

Davaya ilişkin 6’ncı duruşmada, Yenişehir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olan Kamuran Pınar A. ile taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler avukatı hazır bulundu.

1,5 saat süren duruşmada tutuklu sanık, mağdur olduğunu belirtip, tahliyesini istedi. Tarafların avukatları ve tanıkların dinlendiği duruşmayı 10 Mayıs’a erteleyen mahkeme heyeti, ihmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs suçuyla yargılanan Kamuran Pınar A’nın, üzerine atılı suçun vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
Çöp ev skandalında yeni karar: Teyzenin tahliyesine itiraza ret - 3

TAHLİYEYE İTİRAZ EDİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da taraf olduğu davada, tahliye kararına itiraz geldi.

Bakanlık avukatları, ihmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanan Kamuran Pınar A.’nın adli kontrol şartına rağmen yurt dışına kaçma ihtimali olduğu, Cem Muhammet’in can güvenliği olmadığı ve kaçırılma riski olduğu gerekçesiyle savcılığa itirazda bulunarak Kamuran Pınar A’nın yeniden tutuklanmasını istedi.
Çöp ev skandalında yeni karar: Teyzenin tahliyesine itiraza ret - 4

Antalya’da yaşayan anne Yasemin A. da hem kendisinin hem de avukatının karara itiraz ettiğini belirterek, oğlunun yeniden devlet korumasına alındığını söyledi.

Yasemin A., “Oğlumu tedbir amacıyla yeniden kuruma teslim etmem gerekti. Akılalmaz işkenceler söz konusu ve bu cani şu anda dışarıda. Sadece oğlum için değil, diğer masum insanlar için de tehlike oluşturuyor.” dedi.
Çöp ev skandalında yeni karar: Teyzenin tahliyesine itiraza ret - 5

İTİRAZA RET

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı avukatlar ile Yasemin A.’nın savunmasını üstlenen avukatların itirazı bir üst mahkeme olan 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce değerlendirildi.

Mahkeme, verilen tahliye kararının yerinde olduğuna hükmedip itirazı reddederken, Kamuran Pınar A’nın adli kontrol şartıyla tutuksuz olarak yargılanmasına karar verdi.
DAHA FAZLA GÖSTER