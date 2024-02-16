Çöp ev skandalında yeni karar: Teyzenin tahliyesine itiraza ret
Bursa’da öne sürülen yeğeni Cem Muhammet A.’yı çöp evde kilitli tuttuğu iddiasıyla yargılanan teyze Kamuran Pınar A. hakkında verilen tahliye kararına itiraz reddedildi. Bursa 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararının yerinde olduğuna hükmedip, sanığın adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.
Bursa’da yeğenini çöp evde alıkoyduğu iddia edilen teyze Kamuran Pınar A.’nın tahliyesine itiraz, üst mahkeme tarafından reddedildi.10 yaşındaki Cem Muhammet, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yaşıyordu. 25 Temmuz’da boşaltılmak istenen çöp evde yarı baygın halde bulundu. Onu çöp yığınları arasında aylarca kilitli tuttuğu iddia edilen teyzesi çocuğa eziyet suçundan tutuklandı.