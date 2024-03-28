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Çöpler Mengen Çayı'na karıştı

Bolu'nun Mengen ilçesinde belediyenin eski çöp döküm alanındaki çöp yığınları, yanındaki Mengen Çayı’na karıştı. Mengen Belediye Başkanı daha önce çöp alanının oradan kaldırıldığını ancak sel sularının o alana kadar ulaştığının altını çizip uzmanların gaz sıkışmasından dolayı kalıcı olarak kapatılmaması gerektiğini söylediğini ifade etti.

Çöpler Mengen Çayı'na karıştı - 1

Mengen Çayı’nın kenarında ilçe belediyesinin bir dönem çöp döküm alanı olarak kullandığı bölüm, yeni çöp döküm alanının oluşturulmasıyla birlikte 2018 yılında kapatıldı.

İlçe çöplüğünün taşınmasının ardından eski alanda kalan atıkların üzeri de kum ve toprak yığınıyla kapatıldı.

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Çöpler Mengen Çayı'na karıştı - 2

İlçede, 2 yıldır arka arkaya yaşanan su taşkınları nedeniyle kum ve toprak yığınlarının sularla birlikte gitmesiyle çöp yığınları tekrar ortaya çıktı. Dere kenarını kaplayan çöp yığınları son yağmurlarla birlikte ilçeden geçen Mengen Çayı’na da karıştı.

Çöpler Mengen Çayı'na karıştı - 3

Alandaki kirlilik tepki çekti.

Çöplüğün derenin kenarından kaldırılması için CİMER’e şikayette bulunan ilçe sakinleri çöplerin kaldırılması için yetkililerden ricada bulunuyor.

Çöpler Mengen Çayı'na karıştı - 4

Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut ise “Hazineden yer kiraladık ve çöp alanını oradan kaldırdık. O bölge belediye sınırları dışında kalan Sazlar köyüne ait bir arazi. Biz orayı boşalttık ve orasının kullanımı Sazlar köyüne ait. Biz oranın dozerle üzerini kapatmıştık fakat 2 kez yaşanan sel ile sular o alana kadar ulaştı. Uzman ekipler ise gaz sıkışması nedeniyle alanın üzerinin kalıcı olarak kapatılmaması gerektiği konusunda uyardılar. Bizim de hoşumuza giden bir durum değil.” dedi.

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