Çöpler Mengen Çayı'na karıştı
Bolu'nun Mengen ilçesinde belediyenin eski çöp döküm alanındaki çöp yığınları, yanındaki Mengen Çayı’na karıştı. Mengen Belediye Başkanı daha önce çöp alanının oradan kaldırıldığını ancak sel sularının o alana kadar ulaştığının altını çizip uzmanların gaz sıkışmasından dolayı kalıcı olarak kapatılmaması gerektiğini söylediğini ifade etti.
Mengen Çayı’nın kenarında ilçe belediyesinin bir dönem çöp döküm alanı olarak kullandığı bölüm, yeni çöp döküm alanının oluşturulmasıyla birlikte 2018 yılında kapatıldı.
İlçe çöplüğünün taşınmasının ardından eski alanda kalan atıkların üzeri de kum ve toprak yığınıyla kapatıldı.