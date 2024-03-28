Çöpler Mengen Çayı'na karıştı

Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut ise “Hazineden yer kiraladık ve çöp alanını oradan kaldırdık. O bölge belediye sınırları dışında kalan Sazlar köyüne ait bir arazi. Biz orayı boşalttık ve orasının kullanımı Sazlar köyüne ait. Biz oranın dozerle üzerini kapatmıştık fakat 2 kez yaşanan sel ile sular o alana kadar ulaştı. Uzman ekipler ise gaz sıkışması nedeniyle alanın üzerinin kalıcı olarak kapatılmaması gerektiği konusunda uyardılar. Bizim de hoşumuza giden bir durum değil.” dedi.