Çöplük değil Büyük Menderes Nehri

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, çöplüğe dönen Büyük Menderes Nehri’ndeki kirliliğe dikkat çekerek çevre felaketine neden olan kirliliğin bir an önce önlenmesi gerektiğini söyledi. Adeta çöplüğe hatta hayvan leşlerinin toplandığı bölge haline gelen Sazlıköy Regülatörü önünde açıklama yapan Sürücü, önlem alınmaz ise Menderes Nehri’in döküldüğü Ege Denizi kıyılarının çöplüğe hatta hastalık yayan bir bölge haline geleceğini ileri sürdü.

Haberler - İHA 12.09.2022 - 06:13

Çöplük değil Büyük Menderes Nehri - 1

Su kalitesiyle ’nin en kirli nehirleri arasında olan Büyük Menderes Nehri’nin bir de katı atık kirliliğinden oluşan çöpler nedeniyle artık ciddi tehlike oluşturmaya başladı.

Çöplük değil Büyük Menderes Nehri - 2

İlgilileri göreve davet eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Söke ilçesinde Büyük Menderes Nehri’nin üzerinde yer alan Sazlıköy regülatörün kapakları tarımsal sulama döneminde kapalı tutulduğundan, yukarı nehir havzasından gelen katı atıklar, plastik vb. çöpler ve hayvan ölüleri, regülatör önünde toplanarak çöplerden oluşan adacıklar meydana getirmektedir" dedi. 

Çöplük değil Büyük Menderes Nehri - 3

Sürücü, "Çevre ve halk sağlığının korunması, ekolojik dengeye zarar verilmemesi, atıkların ve hayvan ölülerinin denize ulaşmalarının engellenmesi için Sazlıköy regülatörü önüne bir yüzer bariyer tesisi projesini hayata geçirmişti. Sistem başarılı olmuş ve çöpler kıyıya alınarak imha ediliyordu. Ancak yüzer bariyer sistemi çalışmadığı için, çöplerin eskisi gibi regülatör kapakları önünde birikerek adacıklar oluşturduğunu gördük" diye konuştu.

Çöplük değil Büyük Menderes Nehri - 4

Sorunun sulama sezonu sona ermeden çözülmesi gerektiğini belirten Sürücü, "Çözülmez ise çöpler Menderes’in serbest bırakılan suları vasıtasıyla Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’na, oradan da Ege Denizi’ne kadar ulaşacak” diyerek bölgede yaşanan çevre felaketine dikkat çekti.

Çöplük değil Büyük Menderes Nehri - 5
Çöplük değil Büyük Menderes Nehri - 6
Çöplük değil Büyük Menderes Nehri - 7

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER