Çorlu’da maden sahasına düşen Fransız gezgin şans eseri bulundu | “Kedi sesi diye gittik, şişe salladığını gördük”
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde domuz avına çıkan avcılar, maden sahasında mahsur kalan Fransız bir gezgine rastladı. Bitkin düşen 61 yaşındaki gezgin hastaneye kaldırıldı. Kadını bulan avcılardan Hüseyin Destegül, “Kedi sesi diye gittik, sonra birinin şişe salladığını görünce yardımına koştuk.” dedi.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde avcıların maden sahasında tesadüfen sesini duyarak bitkin halde bulduğu Fransız kadın hastaneye kaldırıldı.