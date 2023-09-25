Çorlu’da maden sahasına düşen Fransız gezgin şans eseri bulundu | “Kedi sesi diye gittik, şişe salladığını gördük”

“KEDİ SESİ DİYE GİTTİK, ŞİŞE SALLADIĞINI GÖRDÜK”

Yaşadıklarını anlatan avcı Hüseyin Destegül, “Avlanmak için yer bakıyorduk. Arazide yürürken çukur bir yer gördük. Merak ettim, arkadaşa dedim gel bakalım ne var burada su mu var diye. Sanki bir kedi sesi duydum ama çok acayip ince bir sesti. Daha sonra oraya doğru bağırdık birinin pet şişe salladığını fark ettik. Durumu net görebilmek için uçurumun diğer ucuna geçince başında baret olan bir kişinin bitkin halde yerde yattığını gördük. Ardından hemen ekiplere haber verdik. Çok zor bir yerdeydi, bizim için de tesadüf oldu. Umarım sağlığına ve ailesine kavuşur.” diye konuştu.