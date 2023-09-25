Çorlu’da maden sahasına düşen Fransız gezgin şans eseri bulundu | “Kedi sesi diye gittik, şişe salladığını gördük”

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde domuz avına çıkan avcılar, maden sahasında mahsur kalan Fransız bir gezgine rastladı. Bitkin düşen 61 yaşındaki gezgin hastaneye kaldırıldı. Kadını bulan avcılardan Hüseyin Destegül, “Kedi sesi diye gittik, sonra birinin şişe salladığını görünce yardımına koştuk.” dedi.

Çorlu’da maden sahasına düşen Fransız gezgin şans eseri bulundu | “Kedi sesi diye gittik, şişe salladığını gördük” - 1

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde avcıların maden sahasında tesadüfen sesini duyarak bitkin halde bulduğu Fransız kadın hastaneye kaldırıldı.

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Çorlu’da maden sahasına düşen Fransız gezgin şans eseri bulundu | “Kedi sesi diye gittik, şişe salladığını gördük” - 2

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'ndeki maden sahasında dolaşan avcılar bir kişinin kısık sesle yardım istediğini fark etti. Sesin geldiği yöne doğru giden avcılar, başında kask olan ve yerde bitkin halde yatan bir kadınla karşılaştı.

Durumun güvenlik güçlerine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorlu’da maden sahasına düşen Fransız gezgin şans eseri bulundu | “Kedi sesi diye gittik, şişe salladığını gördük” - 3

Kayalık araziden geçerek bölgeye ulaşan görevliler, kadını ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Çorlu’da maden sahasına düşen Fransız gezgin şans eseri bulundu | “Kedi sesi diye gittik, şişe salladığını gördük” - 4

OMURGASINDA KIRIK VAR

Omurgasında kırık olan ve ameliyata alınan kadının tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Bölgedeki yüksek bir noktadan düştüğü tahmin edilen 61 yaşındaki kadının gezgin olduğu öğrenildi.
Çorlu’da maden sahasına düşen Fransız gezgin şans eseri bulundu | “Kedi sesi diye gittik, şişe salladığını gördük” - 5

“KEDİ SESİ DİYE GİTTİK, ŞİŞE SALLADIĞINI GÖRDÜK”

Yaşadıklarını anlatan avcı Hüseyin Destegül, “Avlanmak için yer bakıyorduk. Arazide yürürken çukur bir yer gördük. Merak ettim, arkadaşa dedim gel bakalım ne var burada su mu var diye. Sanki bir kedi sesi duydum ama çok acayip ince bir sesti. Daha sonra oraya doğru bağırdık birinin pet şişe salladığını fark ettik. Durumu net görebilmek için uçurumun diğer ucuna geçince başında baret olan bir kişinin bitkin halde yerde yattığını gördük. Ardından hemen ekiplere haber verdik. Çok zor bir yerdeydi, bizim için de tesadüf oldu. Umarım sağlığına ve ailesine kavuşur.” diye konuştu.

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