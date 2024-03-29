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Çorum Belediye başkan adayları kimlerdir? Çorum Belediyesi hangi partide? Çorum Belediye başkanı kimdir?

Çorum Belediyesi hangi partide? Çorum Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Çorum Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Çorum Belediyesini hangi parti kazandı ve Çorum Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Çorum yerel seçim sonuçları..

Çorum Belediye başkan adayları kimlerdir? Çorum Belediyesi hangi partide? Çorum Belediye başkanı kimdir? - 1

ÇORUM BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Çorum Belediyesini 63.866 alınan oy ve %43.28 oy oranı ile AK Parti adayı Halil İbrahim Aşgın kazanmıştır.

Çorum Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • AK Parti9
  • MHP3
  • CHP1
  • İyi Parti1

TÜRKİYE HABERLERİ

Çorum Belediye başkan adayları kimlerdir? Çorum Belediyesi hangi partide? Çorum Belediye başkanı kimdir? - 2

ÇORUM BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Çorum Belediyesi Başkanı Halil İbrahim Aşgın Kimdir?

1973’te Çorum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çorum’da tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Marmara Üniversitesinde “5393 Sayılı Belediye Kanunu Çerçevesinde Yerel Özerklik Açısından Belediyeler” başlıklı teziyle yerel yönetimler alanında yüksek lisansını tamamladı.

Dil eğitimi için İngiltere’de bulundu. Hitit Üniversitesinde “Din-Siyaset İlişkisi Bağlamında Milli Görüş Hareketi” tezi ile din sosyolojisi alanında doktora derecesi aldı. On yedi yıl Yabancı Dil, Bilgisayar, Meslekî Eğitim ve Yeminli Mütercim Tercümanlık Merkezi Kurucu Müdürlüğü (Esnaflık) yaptı.

Hitit Üniversitesinde dört yıl yerel yönetimler alanında akademisyenlik yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda kuruculuk, yöneticilik ve sözcülük gibi görevler aldı. Dr. Halil İbrahim Aşgın, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi’nde Çorum Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

İyi derecede İngilizce bilen Aşgın, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Çorum Belediye başkan adayları kimlerdir? Çorum Belediyesi hangi partide? Çorum Belediye başkanı kimdir? - 3

ÇORUM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Çorum Belediye başkan adayları kimlerdir? Çorum Belediyesi hangi partide? Çorum Belediye başkanı kimdir? - 4

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