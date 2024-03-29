Çorum Belediye başkan adayları kimlerdir? Çorum Belediyesi hangi partide? Çorum Belediye başkanı kimdir?
Çorum Belediyesi hangi partide? Çorum Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Çorum Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Çorum Belediyesini hangi parti kazandı ve Çorum Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Çorum yerel seçim sonuçları..
ÇORUM BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Çorum Belediyesini 63.866 alınan oy ve %43.28 oy oranı ile AK Parti adayı Halil İbrahim Aşgın kazanmıştır.
Çorum Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
- AK Parti9
- MHP3
- CHP1
- İyi Parti1