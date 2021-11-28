Çorum'da 10 günlük su kaldı

Ancak o güne kadar aşırı su tüketilmemesi için çağrılar yapılıyor.



Halil İbrahim Aşgın "Yeni kaynaklarla inşallah şehrimizde susuzluk yaşanmaması için mücadele vereceğiz. Su çok kıymetli bir şey, o nedenle suyu israf etmeyelim" dedi.