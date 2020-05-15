Covid-19 kapsamında minibüsler ile ilgili alınması gereken önlemler

Normalleşme sürecinde uygulanacak Covid-19 tedbirlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 13 rehber daha internet sitesinde yayımlandı. Bu 13 rehber arasında minibüsler ile ilgili alınması gereken önlemler de yer aldı. Bu önlemler arasında müşterilerin ücretini elden ele değil kendisi verip para üstünü kendisi alması gibi kurallar yer alıyor. İşte corona virüs salgını döneminde minibüslerin ve minibüsleri kullanacakların alması gereken önlemler...

ntv.com.tr 15.05.2020 - 11:06 | Son Güncelleme : 15.05.2020 - 11:47

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