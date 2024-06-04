Cuma gününe dikkat! Sağanak yağışlar geri dönüyor (Bunaltan sıcaklar ne zaman bitecek?)

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-8 derece üstünde olduğunu söyleyen NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Sıcak hava dalgası oldukça erken geldi. Ama Mart-Nisan-Mayıs aylarında da bu sıcak hava dalgasının etkisinde kaldık. Şu anda sıcaklıklar ortalamanın 6-8 derece üstünde. İstanbul'un Marmara'nın Ege'nin en sıcak günü bugün. İstanbul gölgede 35 dereceye kadar çıkıyor. Bursa, Balıkesir 38-39'lara kadar çıkacak. İzmir 38, Aydın 42, Antalya 40'a yakın. Adana 41, Ankara, Bolu tarafları 34 civarında ama şu anda biz güneşin altındayız ve 45 derece hissediyoruz o sıcaklığı güneşin altında bir 10 derece daha eklemek gerekiyor sıcaklığa. Dezavantajı şu hafif esiyor rüzgarlarda serinlik vermiyor." dedi.