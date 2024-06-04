Cuma gününe dikkat! Sağanak yağışlar geri dönüyor (Bunaltan sıcaklar ne zaman bitecek?)
Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdüyor. Termometreler birçok kentte 40 dereceye dayandı. Bugün ise en sıcak günlerden biri daha yaşanıyor. Peki bu sıcak hava dalgası ne kadar daha sürecek? Hangi bölgelerde etkili olacak detaylarını NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan anlattı.
Yurt genelinde hava sıcaklığı artmaya devam ediyor. Bazı illerde termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. Sıcak hava dalgasının iki gün daha etkili olması bekleniyor. Cumadan itibaren ise sert esecek rüzgar serinlik getirecek.