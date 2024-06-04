Cuma gününe dikkat! Sağanak yağışlar geri dönüyor (Bunaltan sıcaklar ne zaman bitecek?)

Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdüyor. Termometreler birçok kentte 40 dereceye dayandı. Bugün ise en sıcak günlerden biri daha yaşanıyor. Peki bu sıcak hava dalgası ne kadar daha sürecek? Hangi bölgelerde etkili olacak detaylarını NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan anlattı.

Cuma gününe dikkat! Sağanak yağışlar geri dönüyor (Bunaltan sıcaklar ne zaman bitecek?) - 1

Yurt genelinde hava sıcaklığı artmaya devam ediyor. Bazı illerde termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. Sıcak hava dalgasının iki gün daha etkili olması bekleniyor. Cumadan itibaren ise sert esecek rüzgar serinlik getirecek.

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Cuma gününe dikkat! Sağanak yağışlar geri dönüyor (Bunaltan sıcaklar ne zaman bitecek?) - 2

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-8 derece üstünde olduğunu söyleyen NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Sıcak hava dalgası oldukça erken geldi. Ama Mart-Nisan-Mayıs aylarında da bu sıcak hava dalgasının etkisinde kaldık. Şu anda sıcaklıklar ortalamanın 6-8 derece üstünde. İstanbul'un Marmara'nın Ege'nin en sıcak günü bugün. İstanbul gölgede 35 dereceye kadar çıkıyor. Bursa, Balıkesir 38-39'lara kadar çıkacak. İzmir 38, Aydın 42, Antalya 40'a yakın. Adana 41, Ankara, Bolu tarafları 34 civarında ama şu anda biz güneşin altındayız ve 45 derece hissediyoruz o sıcaklığı güneşin altında bir 10 derece daha eklemek gerekiyor sıcaklığa. Dezavantajı şu hafif esiyor rüzgarlarda serinlik vermiyor." dedi.

Cuma gününe dikkat! Sağanak yağışlar geri dönüyor (Bunaltan sıcaklar ne zaman bitecek?) - 3

Çarşamba ve perşembe günleri de sıcak havanın etkili olacağını belirten Çalışkan, Türkiye genelinin iki gün daha sıcak hava dalgasının etkisinde olacağını cuma gününden itibaren ise sıcaklıkların düşmeye başlayacağını söyledi.

Cuma gününe dikkat! Sağanak yağışlar geri dönüyor (Bunaltan sıcaklar ne zaman bitecek?) - 4

Sıcak havanın önümüzdeki günlerde etkisini kaybedeceğini belirten Çalışkan, "Cumadan itibaren poyraz Rusya tarafından eserek İstanbul'a, Marmaray'a, Karadeniz'e, İç Anadolu ve Ege'ye serinlik getirecek. Cuma-cumartesi hissedilen sıcaklık 5-6 derece düşecek. İstanbul'da rahat bir nefes alacak. İzmir ve Ege'de yaşayanlar en azından cuma ve cumartesi rahat bir uyku uyuyabilecek, rüzgarlar serin esecek." değerlendirmesinde bulundu.

Cuma gününe dikkat! Sağanak yağışlar geri dönüyor (Bunaltan sıcaklar ne zaman bitecek?) - 5

YAĞMURLAR GERİ GELİYOR!

Sıcaklıklarınb ardından sağanak yağışların bazı bölgelerde etkili olacağını söyleyen Çalışkan, "Anadolu'da yağmurlar yenden başlıyor. Ani ve şiddetli gelen yer yer su baskınlarına neden olan yağmur yeniden başlıyor. İç Ege'de, Isparta'da Ankara, Bolu, Eskişehir taraflarında yine sağanak yağmurlar var. Hatta bu yağışlar cumadan önce perşembe günü de az noktada başlayacak." dedi.

Cuma gününe dikkat! Sağanak yağışlar geri dönüyor (Bunaltan sıcaklar ne zaman bitecek?) - 6

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Cuma gününe dikkat! Sağanak yağışlar geri dönüyor (Bunaltan sıcaklar ne zaman bitecek?) - 7

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Cuma gününe dikkat! Sağanak yağışlar geri dönüyor (Bunaltan sıcaklar ne zaman bitecek?) - 8

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Cuma gününe dikkat! Sağanak yağışlar geri dönüyor (Bunaltan sıcaklar ne zaman bitecek?) - 9

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Cuma gününe dikkat! Sağanak yağışlar geri dönüyor (Bunaltan sıcaklar ne zaman bitecek?) - 10

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