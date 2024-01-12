Cuma mesajları 2024: Sosyal medyada en çok beğeni alan cuma mesajları

Cuma mesajları geleneği 2024 yılında da devam ediyor. Mübarek üç ayları ve bir cuma gününü daha karşılamanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, cuma mesajları paylaşımlarında bulunuyor. WhatsApp veya sosyal medya platformlarından paylaşım yapmak isteyenler için en çok beğeni alan cuma mesajlarını derledik.

Cuma mesajları 2024: Sosyal medyada en çok beğeni alan cuma mesajları - 1

Cuma mesajları paylaşımları günün erken saatlerinden itibaren başladı. Bu mübarek günü karşılamanın mutluluğunu sevdikleriyle paylaşmak isteyen vatandaşlar, cuma mesajlarını çeşitli mecralar üzerinden iletiyor. Özellikle sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte cuma mesajları örnekleri de farklılaştı ve çoğaldı. İşte cuma mesajları örneklerinden bazıları...

TÜRKİYE HABERLERİ

Cuma mesajları 2024: Sosyal medyada en çok beğeni alan cuma mesajları - 2

CUMA MESAJLARI

"Her Umut bir dua ile çiçeklidir
Umut et, dua et, sabret...
Duâyı kabul eden, dileklerimizi veren,
Vermeyi isteyince el açtıran,
Ancak sevdiği kuluna duâ ettiren Rabbim!
Cuma günü hürmetine,
Kabul edeceğin duâlar düşür dilimize."

"Sükut yüreğin orucudur. Anlamak iftarı, anlaşılmak ise Bayramı! Cuma ile mübarek olasınız."

"Dua'nın olduğu her kalpte mucizeler çiçek açar.
Rahmet ve bereket İle...
Cuma akşamımız mübarek olsun."

Cuma mesajları 2024: Sosyal medyada en çok beğeni alan cuma mesajları - 3

"Cumamız Mübarek Olsun...
Resûlullah (sas) şöyle buyurmuştur:
Güneşin doğduğu en hayırlı gün, cuma günüdür..."

"Mübarek cuma zaten hayrı ve bereketiyle gelmiştir. Bizlere de nasibimizi almak Düşer."

"Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim."

"Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı cumalar dilerim."

Cuma mesajları 2024: Sosyal medyada en çok beğeni alan cuma mesajları - 4

"Cuma gecesi hürmetine hakkı sevenlerden
hidayete erenlerden Resulü görenlerden
cennetegirenlerden, eyle bizi Rabbim...
Cuma gecemiz mübârek olsun..."

"Üç ayların başlangıcında, mübarek Cuma günündeyiz. Rabbim zulme uğrayan kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Birlik ve beraberliğimiz daim, cumamız mübarek olsun. Selam ve dua ile…"

Büyük bir huzurla kavuştuğumuz mübarek Üç Ayların manevi ikliminde, Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın pekiştiği, dualarımızın kabul olduğu bir Cuma günü geçirmeniz dileğiyle. Yüce Rabbim, günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın.

Cuma mesajları 2024: Sosyal medyada en çok beğeni alan cuma mesajları - 5

"Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, mümin kul o saati denk getirerek namaz kılıp Allah'a dua ettiği takdirde, isteği mutlaka yerine getirilir."

"Herkes kalbiyle nafakalansın 'ne adil bir duadır.İ çinizde ne besliyorsanız, bereketini görün."

"Cuma’sı aşk olanın aşk’ı baki olsun. Cuma’nız mübarek olsun."

DAHA FAZLA GÖSTER