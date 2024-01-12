Cuma mesajları 2024: Sosyal medyada en çok beğeni alan cuma mesajları

"Cuma gecesi hürmetine hakkı sevenlerden

hidayete erenlerden Resulü görenlerden

cennetegirenlerden, eyle bizi Rabbim...

Cuma gecemiz mübârek olsun..."



"Üç ayların başlangıcında, mübarek Cuma günündeyiz. Rabbim zulme uğrayan kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Birlik ve beraberliğimiz daim, cumamız mübarek olsun. Selam ve dua ile…"



Büyük bir huzurla kavuştuğumuz mübarek Üç Ayların manevi ikliminde, Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın pekiştiği, dualarımızın kabul olduğu bir Cuma günü geçirmeniz dileğiyle. Yüce Rabbim, günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın.