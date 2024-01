Cuma mesajları 2024: Sosyal medyada en çok beğeni alan cuma mesajları

CUMA MESAJLARI

"Her Umut bir dua ile çiçeklidir

Umut et, dua et, sabret...

Duâyı kabul eden, dileklerimizi veren,

Vermeyi isteyince el açtıran,

Ancak sevdiği kuluna duâ ettiren Rabbim!

Cuma günü hürmetine,

Kabul edeceğin duâlar düşür dilimize."





"Sükut yüreğin orucudur. Anlamak iftarı, anlaşılmak ise Bayramı! Cuma ile mübarek olasınız."



"Dua'nın olduğu her kalpte mucizeler çiçek açar.

Rahmet ve bereket İle...

Cuma akşamımız mübarek olsun."