Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul ve Ankara'da cuma namazı saat kaçta? 8 Aralık Diyanet il il cuma namazı saat bilgisi
8 Aralık 2023 cuma namazının saatine yönelik araştırmalar, namaz vaktinin yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı. Bulundukları illere ait cuma namazı saatlerini sorgulayan vatandaşlar, bir yandan da namaza yönelik hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Cuma namazı saati her hafta birkaç dakika farklılık gösteriyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 8 Aralık 2023 Diyanet il il cuma namazı saat bilgisi...
İslam dünyası tarafından büyük önem verilen cemaatle birlikte toplu şekilde kılınan cuma namazının saat araştırmaları başladı. 8 Aralık cuma gününün yaklaşmasıyla birlikte, Aralık ayı içinde eda edilecek ikinci cuma namazına yönelik hazırlıklar da hız kazandı. Cami ve mescitlerde cemaatle birlikte cuma namazlarını kılmak isteyen vatandaşlar, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana gibi büyük şehirlerin cuma namazı saatlerini sorguluyor. İşte, İstanbul-Ankara-İzmir-Adana-Bursa cuma namazı saatleri...