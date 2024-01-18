Cuma Namazı vakitleri 19 Ocak: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de cuma namazı saatleri
19 Ocak 2024 günü, cuma namazı öncesi Müslümanların namaz saati araştırmaları başladı. Cuma namazını camide cemaatle kılmak isteyen binlerce kişi, ikamet ettikleri şehirde cuma namazının saat kaçta kılınacağını öğrenmek istiyor. Her hafta birkaç dakika farklılık gösteren cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanıyor. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Cuma namazı vakitlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana gibi büyük şehirlerin cuma namazı saatlerini sorguluyor. Bulundukları illere ait cuma namazı saatlerini sorgulayan vatandaşlar, bir yandan da namaza yönelik hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. İşte, 19 Ocak 2024 il il cuma namazı saatleri...