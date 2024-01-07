Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları)

Tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Merkezi yönetimde ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri belediyelerdeki başarılarla taçlandırmadan Türkiye Yüzyılı hedefimizin eksi kalacağına inanıyoruz. Muhalefet partilerindeki belediyelerin kötü yönetilme faturalarını yeri geldiğinde biz ödemek zorunda kalıyoruz. Kendini değil kentini düşünen kendi hayatını değil halkın hayatını kolaylaştıran kendi bireysel amaçlarının değil şehrinin ve orada yaşayanların gündemi ile yatıp kalkacak belediye başkan adayları ile milletimizin karşısına çıkıyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra belediye başkan adaylarını açıkladı.

İşte AK Parti'nin 26 belediye için açıkladığı başkan adayları