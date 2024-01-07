Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları)

31 Mart’ta yapılacak yerel seçim yaklaşırken, AK Parti bugün aralarında İstanbul’un da bulunduğu 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları) - 1

31 Mart’ta yapılacak yerel seçime kısa bir süre kala AK Parti’de bugün Aday Tanıtım Toplantısı heyecanı yaşandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Tanıtım Toplantısı’nda partinin aralarında İstanbul’un da bulunduğu 26 kentteki belediye başkan adayları açıklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları) - 2

Tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Merkezi yönetimde ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri belediyelerdeki başarılarla taçlandırmadan Türkiye Yüzyılı hedefimizin eksi kalacağına inanıyoruz. Muhalefet partilerindeki belediyelerin kötü yönetilme faturalarını yeri geldiğinde biz ödemek zorunda kalıyoruz. Kendini değil kentini düşünen kendi hayatını değil halkın hayatını kolaylaştıran kendi bireysel amaçlarının değil şehrinin ve orada yaşayanların gündemi ile yatıp kalkacak belediye başkan adayları ile milletimizin karşısına çıkıyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra belediye başkan adaylarını açıkladı.

İşte AK Parti'nin 26 belediye için açıkladığı başkan adayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları) - 3

İSTANBUL: MURAT KURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları) - 4

AYDIN: MUSTAFA SAVAŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları) - 5

BALIKESİR: YÜCEL YILMAZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları) - 6

BURSA: ALİNUR AKTAŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları) - 7

DENİZLİ: OSMAN ZOLAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları) - 8

ERZURUM: MEHMET SEKMEN

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları) - 9

ESKİŞEHİR: NEBİ HATİPOĞLU

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları) - 10

KOCAELİ: TAHİR BÜYÜKAKIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları) - 11

MUĞLA: AYDIN AYAYDIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları) - 12

ORDU: HİLMİ GÜLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları) - 13

SAMSUN: HALİT DOĞAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları) - 14

ARTVİN: MEHMET KOCATEPE

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları) - 15

BİNGÖL: ERDAL ARIKAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları) - 16

BİTLİS: NESRULLAH TANĞLAY

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları) - 17

ÇANAKKALE: JÜLİDE İSKENDEROĞLU

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları) - 18

ÇANKIRI: HÜSEYİN FİLİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları) - 19

DÜZCE: FARUK ÖZLÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları) - 20

EDİRNE: BELGİN İBA

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları) - 21

ELAZIĞ: ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları) - 22

GİRESUN: AYETİN ŞENLİKOĞLU

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları) - 23

ISPARTA: ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları) - 24

KASTAMONU: TAHSİN BABAŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları) - 25

RİZE: RAHMİ METİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları) - 26

SİNOP: YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları) - 27

TOKAT: EYÜP EROĞLU

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları) - 28

YALOVA: MUSTAFA TUTUK

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