Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları)
31 Mart’ta yapılacak yerel seçim yaklaşırken, AK Parti bugün aralarında İstanbul’un da bulunduğu 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı.
31 Mart’ta yapılacak yerel seçime kısa bir süre kala AK Parti’de bugün Aday Tanıtım Toplantısı heyecanı yaşandı.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Tanıtım Toplantısı’nda partinin aralarında İstanbul’un da bulunduğu 26 kentteki belediye başkan adayları açıklandı.